Deontay Wilder annonce 270 livres de solide rocher Tyson Fury

L’ancien champion du monde des poids lourds, Tyson Fury, prévoit 270 livres de muscles solides lorsque la première cloche sonnera le 22 février.

Fury écrase actuellement le gymnase Top Rank en préparation d’un match revanche avec Deontay Wilder. Le concours a lieu au MGM Grand à Las Vegas plus tard ce mois-ci.

“The Gypsy King” est étonnamment déjà plus de trois ans dans son retour de formation. Cela a commencé fin 2017 avec Ben Davison.

À l’échelle de 276 livres pour son retour d’un exil volontaire de deux ans et demi en juin 2018, Fury se vantait toujours de l’excès de peau de perdre dix pierres en moins d’un an.

Après avoir éliminé le cruiserweight Sefer Seferi dans ce qui était un espar glorifié, Fury a perdu 18 livres supplémentaires en deux mois et a largement oscillé entre 256 et 264 depuis.

Maintenant, avance rapide de cinq combats, dont un premier tirage au sort avec Wilder en décembre 2018, et le joueur de 31 ans est beaucoup moins maladroit. Il travaille également aux côtés d’un nouvel entraîneur à SugarHill Steward.

S’entraînant pendant une longue période de temps avec des pauses rares et s’emballant sur encore plus de muscles, le retour de Wilder pourrait voir Fury dans la meilleure forme de sa vie.

Cependant, il peut y avoir des détracteurs au nouveau plan de Fury. Est-ce que peser autant serait vraiment une bonne chose contre Wilder.

Un trait que vous devez avoir contre les Américains est la mobilité. Plus d’une échelle de plus de 239 livres, et à part Fury dans le premier combat, a fini par être vraiment éliminé.

Une anomalie qui lui est propre, Fury a survécu uniquement sur l’instinct de son combattant. Mais pourrait-il recommencer en pesant une autre pierre sur le dessus? – Il pourrait être sérieusement remis en question.

FIN

Quels que soient les poids le vendredi avant la soirée de combat, les fans peuvent s’attendre à un événement incroyable. Certainement le plus gros combat des poids lourds des 18 ans.

Malgré la prédiction de Fury, le consensus général est que la bataille ne se termine que de deux manières. Soit Fury obtient KO’d et est complètement disposé cette fois-ci, soit Wilder perd presque tous les rounds et est largement battu sur les cartes.

Si un plan de Luis Ortiz est mis en pratique et que Fury peut éviter les ennuis, nous pourrions même voir un badigeon. Une expérience inouïe de mettre fin à un combat aussi massif et serré.

C’est intrigant et pourquoi tout le monde mérite son sel sera présent dans le MGM ou regarder à la télévision pendant le déroulement de l’action.

Ne le manquez pas!

POIDS FURY (depuis 2015)

Sept 2019 – 254½ livres pour Otto Wallin

Juin 2019-263½ pour Tom Schwarz

Déc 2018-265½ pour Deontay Wilder

Août 2018-258 pour Francesco Pianeta

Juin 2018-276 pour Sefer Seferi

Nov 2015 – 247 pour Wladimir Klitschko

