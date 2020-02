Deontay Wilder attribue la perte à sa tenue d’avant-combat: “L’uniforme était trop lourd pour moi”

Publié le 25/02/2020

Par: Hans Themistode

Il y a une expression appelée faire trop. Cela signifie essentiellement lorsqu’un individu fait bien plus que nécessaire. Cette ligne semble parfaitement correspondre à cette situation.

L’ancien champion des poids lourds de la WBC, Deontay Wilder, était déterminé à faire une déclaration, à l’intérieur et à l’extérieur du ring contre Tyson Fury, samedi soir dernier au MGM Grand Arena, à Las Vegas, Nevada.

Crédit photo: compte Twitter Premier Boxing Champions

Puisque nous sommes actuellement au mois de février, qui représente également le mois de l’histoire des Noirs. Wilder a voulu rendre un hommage spécial pour célébrer le temps historique. Son choix, cependant, peut avoir conduit à sa chute.

Wilder a fait son chemin vers le ring portant un costume tout noir aux yeux rouges. Ça avait l’air plutôt cool. Même un peu intimidant, mais il aurait pesé plus de 40 livres. Alors que Wilder a peut-être ramassé quelques points intéressants pour sa tenue de pré-combat, ses jambes ont pris un outil majeur à cause de cela.

Wilder est tombé sur le ring et a été renversé lors des troisième et cinquième rounds. De l’extérieur, il semblait que Fury était juste le plus grand, le plus fort et le meilleur combattant de la nuit. Et maintenant, l’ancien titlist WBC cherche juste des excuses pour sa mauvaise performance. Mais ce n’est tout simplement pas le cas.

“Que mon uniforme était bien trop lourd pour moi”, a déclaré Wilder à Yahoo Sports par téléphone. «Je n’avais pas de jambes depuis le début du combat. Au troisième tour, mes jambes ont été abattues tout au long. Mais je suis un guerrier et les gens savent que je suis un guerrier. On pourrait facilement dire que je n’avais ni jambes ni rien. Beaucoup de gens me disaient: “Il semblait que quelque chose n’allait pas chez toi.” Quelque chose était, mais quand tu es dans le ring, tu dois bluffer beaucoup de choses. J’ai fait de mon mieux pour le faire. Je savais que je n’avais pas les jambes à cause de mon uniforme. “

La question suivante est simple. Pourquoi Wilder n’a-t-il pas essayé le costume au préalable? Il l’a fait, mais il est clair qu’il ne l’a pas laissé assez longtemps.

“Je n’ai pu le mettre [for the first time] la veille mais je ne pensais pas que ça allait être si lourd. Il pesait 40, 40 livres avec le casque et toutes les batteries. Je voulais que mon hommage soit parfait pour le Mois de l’histoire des Noirs. Je voulais que ce soit bon et je suppose que je mets cela avant tout. »