Deontay Wilder: «C’est le jour du jugement»

Publié le 13/02/2020

Par: Sean Crose

“C’est là que nous venons pour tout régler”, a déclaré Deontay Wilder lors d’une conférence de presse mardi pour promouvoir sa revanche très médiatisée du 22 février avec TysonFury. «C’est le jour du jugement.» Le premier combat entre les deux poids lourds surdimensionnés s’est déroulé en décembre 2018. Le combat est devenu instantanément célèbre pour deux raisons. Le premier est que Wilder a laissé tomber Fury d’un coup de tonnerre dans la ronde finale. La seconde est que Fury a réussi à se relever. Inutile de dire que la bataille s’est terminée par un match nul, ce qui rend le match revanche pour le titre WBC de Wilder encore plus attrayant.

“Le premier combat a été un combat incroyable”, a admis Wilder. Pourtant, le natif de l’Alabama 42-0-1 a clairement indiqué qu’il ne prévoyait pas que le match retour se termine par un match nul. “Cette fois,” a déclaré Wilder, “il ne se lève pas. Ça c’est sûr. Je vous le promets. »Fury, bien sûr, a fait ses propres prédictions, y compris une improbable où il prétend qu’il va éliminer Wilder au deuxième tour. Fury est un excellent boxeur, mais pas une machine à éliminer. “Je suis prêt à tout ce qu’il apportera à la table”, a déclaré Wilder à propos de Fury. “Au fond de son cœur, je sens vraiment qu’il est nerveux.”

Wilder-Fury 2, qui se déroulera au MGM Grand à Las Vegas, n’est rien sinon une affaire très promue. ESPN et FOX sont tous deux à l’origine de l’événement à la carte, ce qui signifie qu’il y a beaucoup d’argent et de pouvoir pour faire le match entre les deux showmen géants (chaque homme est plus près de sept pieds que six et aime tirer sa bouche) ) un énorme succès. «Les fans sont pour un régal. Ce sont eux qui en ont pour leur argent », a déclaré Wilder. “Nous portons nos cœurs sur nos manches et nous nous battons jusqu’au bout.”

En vérité, Wilder et Fury semblent, sinon se ressembler, que d’avoir un respect mutuel. Wider et Fury ne sont pas des hommes qui évitent les menaces. S’ils l’étaient, ils ne se battraient pas pour la deuxième fois. “À ce stade,” a déclaré Wilder, “il s’agit vraiment de moi et de Fury. C’est notre temps. C’est notre rendez-vous. »Un homme qui n’est pas respecté par Wilder est son compatriote poids lourd et détenteur de plusieurs ceintures Anthony Joshua, qui a récemment retrouvé ses titres en déballant Andy Ruiz, qui les avait atteints dans un bouleversement étonnant en juin dernier. “Je ne suis pas inquiet pour ce lâche”, a déclaré Wilder à propos de Joshua. “Ce lâche a à peine récupéré ses titres.”

Ce qui signifie que, pour l’instant au moins, l’accent est uniquement mis sur le Fury 29-0-1. Pour bientôt, le temps de la discussion sera terminé et Wilder et Fury se retrouveront de nouveau face à face sur le ring. “Ma confiance est très élevée”, a déclaré Wilder aux médias. “Nous nous connaissons un peu plus que la première fois.” La boxe n’est rien sinon un sport où tout peut arriver. Dans l’état actuel des choses, cependant, Wilder est heureux. “Quand je montais”, a-t-il dit, “personne au monde ne savait qui était le champion du monde des poids lourds … alors que je m’assois ici et vous parle, je peux dire que le travail est bien fait.”