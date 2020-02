Deontay Wilder contre Tyson Fury 2 : Guide définitif des chaînes qui diffuseront le combat pour le titre de champion

Deontay Wilder et Tyson Fury s’affrontent dans la revanche la plus attendue de ces dernières années. Le titre de la WBC, détenu par le “bombardier de bronze”, est en jeu.

Deontay Wilder contre Tyson Fury vont s’affronter dans la revanche la plus attendue de ces dernières années dans la catégorie des poids lourds et l’attente est grande de savoir lequel de ces deux géants quittera le ring le bras levé. Tant de gens se demandent sur quelle chaîne ils vont passer ce combat et à quelle heure, et bien ne vous inquiétez pas car nous vous dirons selon votre pays, quelle chaîne a les droits de diffusion de Deontay Wilder contre Tyson Fury.

Comme lors des derniers grands événements de boxe, le lieu choisi pour ce grand événement Deontay Wilder vs Tyson Fury était Las Vegas, Nevada et la scène sera la MGM Grand Garden Arena, le même lieu des derniers grands matchs que Manny Pacquiao contre Juan Manuel Marquez IV, Floyd Mayweather vs.

Le combat Deontay Wilder contre Tyson Fury aura lieu ce samedi à partir de 21 heures (heure péruvienne) et, comme l’attend la majorité du public latino-américain, le combat sera diffusé par les principales chaînes sportives et, dans certains cas, par le signal ouvert.

Au Pérou et dans la plupart des pays d’Amérique latine, le combat Deontay Wilder contre Tyson Fury sera diffusé par le leader mondial des sports ESPN, mais cette fois-ci, le combat ne sera pas diffusé sur FOX Sports. Et pour ceux qui n’ont pas le câble au Pérou, le combat sera également diffusé sur ATV.

DEONTAY WILDER VS TYSON FURY 2 : LE TEMPS ET LE CANAL

A partir de 3h00 du matin sur Canal plus

DEONTAY WILDER CONTRE TYSON FURY : LES ÉLIMINATOIRES

Ce deuxième match entre Deontay Wilder et Tyson Fury marquera également la grande figure du moment, puisque le premier match avait laissé une trace controversée. Cette fois, le vainqueur ne remportera pas seulement le titre de champion des poids lourds de la WBC, mais sera également le champion des poids lourds, compte tenu des deux derniers combats de l’Anglais Anthony Joshua.

Deontay Wilder contre Tyson Fury 2 est le premier grand match de boxe de l’année 2020. Le public s’attend à voir un grand combat, qui redonnera à la boxe la popularité qu’elle a perdue ces dernières années, en raison de l’apparition d’autres sports.