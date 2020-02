Deontay Wilder contre Tyson Fury Final Conference Quotes

Publié le 19/02/2020

Champion des poids lourds WBC invaincu Deontay «The Bronze Bomber» Wilder et champion poids lourd lineal invaincu Tyson «The Gypsy King» Fury Jeudi, le mardi 22 février, lors de la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, ils ont failli toucher à leurs pieds lors d’une conférence de presse finale animée.

Wilder et Fury ont échangé des mots et poussé sur scène, deux jours seulement avant de raviver leur rivalité sur le ring pour la confrontation des poids lourds la plus attendue depuis des décennies.

Crédit photo: Mikey Williams / Promotions de haut rang

Les billets pour l’événement sont en vente maintenant et peuvent être achetés sur www.mgmgrand.com ou www.axs.com. L’événement est promu par BombZquad Promotions, TGB Promotions, Top Rank et Frank Warren’s Queensberry Promotions. Une présentation Premier Boxing Champions.

Voici ce que les participants à la conférence de presse avaient à dire mercredi de la MGM Grand Garden Arena:

DEONTAY WILDER

«J’ai vraiment réalisé ma puissance lors de ma séquence de huitièmes de finale. J’ai regardé mon dossier et j’ai réalisé que je traversais des gars et les mettais à terre. Vous ne vous contentez pas d’entrer et d’assommer un humain sur la base de la volonté, vous devez vraiment avoir le pouvoir de le faire, et à travers cela, j’ai réalisé que j’avais quelque chose de différent. J’applique simplement mon service à ma grandeur et je vais utiliser mon pouvoir jusqu’à ce que je ne puisse plus l’utiliser. “

«Ma puissance est donnée par Dieu; Je n’ai rien à faire du tout. Je n’ai pas besoin de soulever des poids ou de faire un type spécial de cardio; c’est né avec moi. C’est un sentiment incroyable de l’avoir et d’être dans cette position, de toutes les choses que je pouvais faire, Dieu m’a placé dans cette position. En tant que combattants, nous sommes libres dans ce sport, nous disons à notre guise avec moins de conséquences, donc quand j’utilise ma plateforme, je l’utilise bien. Si les gens voient ce que je fais dans mon métier et voient que je fais ressortir la grandeur de moi-même, alors cela se traduira par des gens qui me regardent. »

«Tout est possible sur le ring, mais cela revient à savoir s’il peut sauvegarder ses mots. C’est là que votre préparation au combat se révèle. Une chose est sûre, cependant, je suis un grand combattant sur mon pied arrière. C’est à ce moment-là que je peux vraiment vous chronométrer et vous mettre en place, et vous faire tomber dans mes propres pièges. Il a beaucoup de choses qui se passent dans son camp, ce qui vous montre à quel point il est nerveux. »

«Je ne crois rien de ce que dit Fury. Je pense qu’il essaie juste de me beurrer et d’utiliser beaucoup de jeux d’esprit. Il l’a fait dans le premier combat pour essayer de voler des rounds, donc nous avons eu la chance d’avoir des juges expérimentés qui n’ont pas été influencés par cela. Je ne suis pas concerné par ce que je dis, je suis plus concentré sur ce qu’il fait. Je suis un homme d’action. “

«Je prévois tout, mais je pense que lorsque se présenter ne fonctionnera pas pour lui, il aura recours à ce qu’il sait. Il peut essayer de se manifester au début, mais une fois qu’il aura senti mon pouvoir, cela s’arrêtera rapidement. »

«La manche 12 est dans son esprit depuis le premier jour, c’est pourquoi il s’est enfui du match revanche. Dans le fond de l’esprit de Fury, il réfléchira à la façon dont je lui ai donné une commotion cérébrale et à la façon dont il n’avait aucune idée de la façon dont il était même arrivé au sol. Donc, je crois que le rond est dans sa tête, et s’il dit le contraire, il ment. “

«Je mérite d’être ici à cause du talent que j’ai et de ce que je suis capable de faire. Je frappe les gars depuis 12 ans, donc ce n’est pas nouveau pour moi. Je veux dire ce que je dis, et je dis ce que je veux dire, et je suis exactement là où je suis censé être. »

«Vous pouvez voir que nous sommes tous les deux investis émotionnellement dans ce domaine. Nous voulons tous les deux vous donner le meilleur de nous-mêmes. Venez samedi soir, nous allons libérer toute notre énergie dans le ring et ça va y rester.

«C’est le moment que j’attendais, et je suis sûr qu’il attend aussi. Il y a tellement de chances de regarder et d’aider à mettre la division des poids lourds en garde. Cette division a eu une action extraordinaire ces dernières années. Notre premier combat a été incroyable, et ça va être encore plus intense. »

TYSON FURY

«Vouloir aller tête à tête avec lui est une décision audacieuse, mais nous combattons le feu par le feu. Cependant, quand je l’ai attaqué lors du premier combat, il ne pouvait pas me contenir. Si je commence à faire ça au premier tour, alors il sera gazé par le cinquième tour et restera accroché à la vie chère, s’il parvient même à ce stade. »

«Le 12e round de notre premier combat a été un bon round, et grâce à Wilder, il m’a donné deux des meilleurs coups que j’ai jamais vus dans un combat de poids lourds de 12 rounds. Comme nous l’avons vu, qui est devenu très célèbre, l’ancien renversement du Gypsy King a été très actif en ligne et dans le monde entier. Mais la chose à laquelle Wilder doit penser, c’est que j’ai frappé ce gars avec mon coup de poing le plus dur au round 12, et il s’est levé. Que dois-je faire pour le retenir? »

«Le plus gros puncheur qui ait jamais vécu devrait avoir du mal à ouvrir ma coupe. Il n’a pas pu me retenir au 12e tour, alors maintenant je veux voir s’il est capable de se lever. Je ne pense pas qu’il ait le courage de se lever. “

«J’ai donné à Wilder le plus gros salaire de sa vie et je l’ai amené sur la plus grande scène. Deontay me doit tout, je l’ai amené à ce niveau, et c’est son deuxième combat au sommet. »

“Il va essayer de la main droite. Si je suis assez stupide pour être frappé, je mérite de perdre. J’ai touché le sol la dernière fois, mais j’ai montré que je suis vraiment un combattant. S’il ne peut pas me finir, je vais le manger.

«Kenny Bayless est un arbitre de haut niveau; il m’a déjà arbitré et il a fait du bon travail. Je n’ai aucune objection avec les arbitres et les juges, quels qu’ils soient, ils feront du bon travail. »

«Ce n’est un secret pour personne que je recherche un KO. C’est pourquoi j’ai embauché SugarHill et suis retourné à Kronk. Il vous fait asseoir sur cette grosse main droite, et c’est le plan de match. “

«Ce que j’ai fait la dernière fois n’était clairement pas assez bon, et quel meilleur club où aller que Kronk? Je sais qu’ils peuvent faire sortir de moi exactement ce dont j’ai besoin pour ce combat. »

JAY DEAS, co-formateur de Wilder

“Nous ne nous soucions pas du poids. Nous n’utilisons même pas la balance au gymnase. Tant qu’il s’entraîne dur et qu’il mange bien, ce qu’il est toujours, le poids est exactement ce qu’il est. C’est un monstre de la nature, donc nous ne sommes pas inquiets de ce que l’autre gars apporte en ce qui concerne son poids. Deontay a toujours été le type le plus léger. C’est normal pour nous. C’est généralement avantageux pour nous. “

«Sugar est un excellent entraîneur, nous sommes donc prêts pour le meilleur Tyson Fury. Lorsque Deontay remportera ce combat, il obtiendra le mérite d’avoir battu Tyson à son meilleur. Je ne veux pas parler d’autre chose. Je veux que les deux gars soient à leur meilleur, et je pense que c’est ce que nous avons. “

«Sa semaine de combat, c’est ce qui est censé se produire. C’est ce qui se passe lorsque vous avez les deux meilleurs poids lourds du monde, à la fois invaincus et très motivés. Je ne m’attendrais à rien de moins que ce type d’énergie.

SUGARHILL STEWARD, entraîneur de Fury

«Tyson Fury est un poids lourd très grand, nous pensons donc qu’il peut supporter plus de poids, ainsi que sa puissance. Il est un gros poids lourd fort et un poids supplémentaire ne lui fera pas de mal. Il se déplace toujours comme un super poids moyen. De plus, il a toujours le ring IQ pour mettre les choses en place. Nous ajoutons juste un peu de puissance de frappe à son arsenal. “

«Je suis ravi de voir les réactions du combattant aujourd’hui. Jusqu’à présent, c’était calme et subtil. Aujourd’hui, vous avez vu les sautes d’humeur et tout le travail acharné que les combattants ont mis dans leurs camps d’entraînement. Les émotions augmentent et les émotions diminuent, mais c’est ce qu’est la boxe à grande échelle. Ces deux combattants ont une puce sur l’épaule et s’expriment comme ils le devraient. »

«J’ai l’impression d’avoir fait tout ce qu’il a demandé. Il voulait être meilleur techniquement, plus agressif et être un gros poids lourd dominant. »