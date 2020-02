Deontay Wilder contre Tyson Fury II: les jeux d’esprit restent d’actualité

Mick Kane 22/02/2020

La période précédant le match revanche Tyson Fury et Deontay Wilder a été assez bon enfant, mais Wilder ne va pas se laisser entraîner dans des jeux d’esprit.

Le Gyspy King est bien connu pour utiliser la guerre psychologique dans le cadre de son maquillage, mais a été assez réservé et même complémentaire aux étapes de la préparation de ce combat.

“Je ne crois rien de ce que dit Fury”, a déclaré Wilder. «Je pense qu’il essaie juste de me beurrer et d’utiliser beaucoup de jeux d’esprit. Il l’a fait dans le premier combat pour essayer de voler des rounds, donc nous avons eu la chance d’avoir des juges expérimentés qui n’ont pas été influencés par cela. Je ne suis pas concerné par ce que je dis, je suis plus concentré sur ce qu’il fait. Je suis un homme d’action. “

Fury a affirmé qu’il allait faire correspondre le feu pour le feu cette fois plutôt que d’utiliser ses compétences en boxe, il recherchait le KO.

“Je prévois tout, mais je pense que lorsque se présenter ne fonctionnera pas pour lui, il aura recours à ce qu’il sait.” Wilder répondit. “Il peut essayer de se manifester au début, mais une fois qu’il aura senti ma puissance, cela s’arrêtera rapidement.”

Après l’une des rondes finales les plus mémorables de boxe de championnat de haut niveau dans le premier combat, Wilder pense que Fury aura cette ronde coincée dans sa tête, sachant qu’il peut être blessé.

«La manche 12 est dans son esprit depuis le premier jour, c’est pourquoi il s’est enfui du match revanche.

«Dans le fond de l’esprit de Fury, il pensera à la façon dont je lui ai donné une commotion cérébrale et à la façon dont il n’avait aucune idée de la façon dont il s’était même retrouvé au sol. Donc, je crois que le rond est dans sa tête, et s’il dit le contraire, il ment. “

CHAMP

Wilder se sent à l’aise d’être le champion et cette semaine de combat n’a rien de nouveau.

«Je mérite d’être ici à cause du talent que j’ai et de ce que je suis capable de faire. Je frappe les gars depuis 12 ans, donc ce n’est rien de nouveau pour moi. Je veux dire ce que je dis, et je dis ce que je veux dire, et je suis exactement là où je suis censé être. »

