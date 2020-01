Deontay Wilder contre Tyson Fury II undercard

Nouvelles de boxe du monde 30/01/2020

Le undercard pour Deontay Wilder vs Tyson Fury II le 22 février au MGM Grand à Las Vegas devrait être confirmé dans les prochains jours.

Des semaines de spéculation ont conduit à un point où le silence de Top Rank et Premier Boxing Champions est assourdissant.

Comme WBN l’a déclaré il y a quelques semaines, Emanuel Navarrete devrait être dans la co-fonctionnalité. Un opposant a depuis été révélé à la suite de reportages aux Philippines.

Jeo Santisima semble prêt à passer en classe. Il défiera Navarrete pour la sangle WBO super bantamweight.

Un éliminateur de titre poids welter IBF entre Kudratillo Abdukakhorov et Sergey Lipinets a également été répandu pour la partie Pay-Per-View de l’événement.

Le vainqueur affrontera ensuite Errol Spence Jr. plus tard cette année.

Arrondir les attractions payantes à quatre combats, Charles Martin est prêt à se battre Gerald Washington pour un coup de pouce du classement des poids lourds.

De plus, le concours sera un éliminateur final pour l’un des titres de première division semble un peu trop difficile à croire.

NON-PPV

Nouvelle signature Top Rank Jarrell Miller pourrait potentiellement être l’attraction vedette sur la carte non PPV. Miller a rejoint Top Rank cette semaine mais pourrait avoir des plans alternatifs pour faire la une de son propre événement.

Deux combats légers sont également sur le point d’être finalisés pour apparaître aux côtés de «Big Baby».

Gabriel Flores Jr. contre Matt Conway. Plus Rolando Romero contre Arturs Ahmetovs pourrait rejoindre l’ami de Fury Isaac Lowe plus bas le projet de loi Nevada.

On espérait plus en ce qui concerne les rencontres de plus grands noms. Avec Wilder vs Fury II assez grand et deux promoteurs en lice pour les machines à sous, il semble qu’un accord amiable ait été conclu.

La confirmation officielle de la carte pourrait bien arriver au cours du week-end. Il ne reste que trois semaines avant la nuit du combat.

POSSIBLE WILDER vs FURY II CARD

PPV

Deontay Wilder contre Tyson Fury (titre poids lourd WBC)

Emanuel Navarrete contre Jeo Santisima (titre des poids super coq WBO)

Kudratillo Abdukakhorov contre Sergey Lipinets (éliminateur de poids welter IBF)

Charles Martin contre Gerald Washington (poids lourd)

NON PVV

Jarrell Miller contre TBA (poids lourd)

Gabriel Flores Jr. vs. Matt Conway (Léger)

Rolando Romero contre Arturs Ahmetovs (léger)

Isaac Lowe contre TBA (poids plume)

DES BILLETS

Les tickets sont en vente maintenant. Ils peuvent être achetés sur www.mgmgrand.com. Ou www.axs.com.

L’événement est promu par BombZquad Promotions. Promotions TGB. Faire une blague. Promotions Queensberry de Frank Warren.

Une présentation Premier Boxing Champions.