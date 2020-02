Deontay Wilder: Derrière le masque

Publié le 18/02/2020

Par: Sean Crose

C’était un jumelage inhabituel. Il y avait l’homme vêtu de blanc, d’âge moyen à âgé, et il y avait l’homme beaucoup plus jeune debout devant lui, imposant, apparemment plus grand que nature. Pourtant, le pape François, chef de l’Église catholique romaine, et Deontay Wilder, champion du monde WBC invaincu, semblaient très bien s’entendre. En fait, Francis a nommé Wilder ambassadeur de boxe pour la paix. Ce fut un développement cool, bien que surprenant. Cool parce que c’était agréable de voir un chef spirituel s’engager avec un boxeur professionnel, la boxe étant une profession que certains méprisent. Étonnant parce que Wilder était connu pour dire des choses folles, des choses violentes, des choses effrayantes.

Crédit photo: Mikey Williams / Promotions de haut rang

Peut-être que Francis savait instinctivement ce que les autres avaient déjà découvert depuis longtemps – que les mots de Wilder ne correspondaient pas toujours à Wilder l’homme. Que, lorsqu’il s’agit de lutter contre les sports, les déclarations publiques équivalent souvent à un style de vente professionnel. Car ici, à Wilder, un combattant qui s’est inquiété d’un adversaire tombé, qui a vécu la vie d’un parent inquiet pour un enfant ayant des problèmes de santé et qui – a-t-on chuchoté – a donné à un autre combattant une faille à son titre simplement afin que le combattant puisse prendre soin de sa propre famille. Ceux qui regardent les combats de Wilder savent qu’il aime porter des masques. Pourtant, les masques que Wilder porte peuvent parfois être plus que les simples objets matériels dans lesquels il se rend sur le ring.

Si l’on veut comprendre la différence entre Wilder le boxeur et Wilder l’homme, alors on peut vouloir considérer un simple fait: Wilder sait que les sports de combat concernent le combat. Et au combat, vous allez pour l’arrivée. Vous n’hésitez pas. Vous mettez fin aux choses, de peur que ce ne soit vous qui finissez Peut-être que personne dans le sport aujourd’hui n’a ce que l’on appelle “l’instinct de tueur” dans l’abondance de Wilder. En tant que boxeur professionnel, il n’a aucun scrupule moral à licencier un homme. Après tout, cela fait partie du jeu. Avec une conscience propre, Wilder est donc en mesure de donner à son instinct de tueur un effet maximal. Bien entendu, d’autres combattants sont capables de faire la même chose. Ils ne frappent pas aussi fort que Wilder.

Et ne vous y trompez pas – son pouvoir plus sauvage qui place l’Alabaman au-dessus de ses pairs – peut-être surtout les combattants précédents de l’histoire, d’ailleurs. D’autres peuvent frapper – mais pas comme Wilder. L’homme, absolument, positivement, éteint les lumières d’une manière que personne d’autre ne peut. Pourtant, les compétences de Wilder sont également sous-estimées. Ce n’est pas un fou fou dans le ring. Bien qu’il puisse compter sur son fusil de haut calibre d’une main droite, Wilder a sans doute créé un style conçu pour lui permettre d’appuyer sur la détente pour un effet maximal. En regardant le poids lourd 6’7 en action, on est impressionné par sa patience. Il est prêt à laisser aller tour après tour après tour à son adversaire. Pendant tout ce temps, il se prépare à avoir l’occasion de frapper. Et il n’a pas encore rencontré un homme sur lequel il n’a finalement pas atterri. Difficile. Tyson Fury, cependant, s’est levé. De plus, l’Anglais a battu Wilder pour un match nul, ce qui en fait la seule personne que Wilder n’a pas été en mesure de vaincre sur le ring. Là encore, Wilder est la seule personne que Fury n’a pas pu vaincre purement et simplement sur le ring. Fury s’est approché, mais ce droit tonitruant de Wilder l’a mis sur le tapis lors de la dernière manche de leur combat de 2018. Le Britannique franc a réussi à se relever et à se battre avec acharnement, mais il n’a pas obtenu la victoire. Maintenant, un match revanche très médiatisé et très attendu entre les deux rivaux divisionnaires de grande taille devrait se dérouler ce samedi soir au MGM Grand à Las Vegas, Nevada.

En vérité, il semble que chaque homme respecte l’autre. En effet, chaque homme peut en fait aimer l’autre. Ils semblent, Wilder et Fury, être à égalité de taille, de tempérament et de talent. La fureur, cependant, est extrêmement imprévisible. On ne sait jamais quelle version de Fury apparaîtra sur le ring. Wilder, en revanche, est parfaitement prévisible. Vous n’avez pas besoin d’être Sherlock Holmes pour savoir ce qu’il apporte à un combat. Et ce qu’il apporte, franchement, fait peur. C’est quelque chose qu’aucun masque ne peut cacher.