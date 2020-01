Deontay Wilder enregistre le danger pour Tyson Fury

Nouvelles de boxe du monde 15/01/2020

📸 Mikey Williams

Deontay Wilder, champion invaincu de la WBC, se sent en grande forme avant sa 11e défense au titre mondial contre son compatriote invaincu Lys Tyson Fury.

Le match revanche très attendu entre les deux aura lieu le 22 février au MGM Grand Arena.

Il s’agit d’un suivi de leur premier dépoussiérage en 2018, qui a vu les juges marquer un tirage au sort controversé à Los Angeles.

Le «Bronze Bomber» retourne directement dans le camp après son épopée KO de Luis Ortiz au back-end de novembre de l’année dernière.

Malgré le court préavis, Wilder a révélé que cela avait en fait joué en sa faveur dans le plus grand combat des poids lourds de l’année.

“Mon corps a l’impression de marcher dans la sixième semaine de camp au lieu de la troisième semaine”, a-t-il expliqué. «C’était incroyable d’avoir un revirement rapide après le combat d’Ortiz en novembre.

“Je reviens en forme. J’ai mis la forme au-dessus de la forme et cela m’a permis de me préparer encore plus pour Fury. “

REMATCHES

La dernière victoire de Wilder contre Ortiz a été son deuxième triomphe en revanche. Le premier étant Bermane Stiverne. Wilder a écrasé l’ancien champion du monde lors du premier tour.

C’était une déclaration d’intention étant donné que le premier combat a vu Wilder tenir la distance pour la première fois de sa carrière.

En 2018, son premier combat avec Ortiz a secoué l’Américain avant de mettre fin aux débats d’une bataille dramatique au 10e.

Wilder a été beaucoup plus tactiquement précis en choisissant son moment pour éliminer le gaucher Ortiz dans son dernier combat. Malgré la perte de presque tous les rounds, il a réussi à chasser sa proie au cours du 9ème.

La finition impitoyable a été décernée par WBN en tant que Knockout de l’année 2019.

Le joueur de 34 ans recherche désormais un trio de victoires de retour.

Parlant de la façon dont il effectue les ajustements nécessaires dans les matchs, Wilder a déclaré: «Nous savons tous que dans les matchs, je suis toujours précis parce que j’ai déjà été là -dedans.

«Je sais ce que mon adversaire est capable de faire et ce qu’il compte faire. Je me prépare plus que jamais à ce combat.

«Fury ne voulant pas que le match retour me fasse immédiatement augmenter définitivement ce combat. Nous avons eu deux échauffements. J’avais une route beaucoup plus dangereuse que lui.

«Il a joué la sécurité pendant que je montais au sommet de la montagne et que je l’escaladais. Je bâtis pour mon héritage. “