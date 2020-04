Deontay Wilder: “Je reviendrai plus fort que jamais”

Posté le 20/04/2020

Par: Hans Themistode

Tout semblait éteint le 22 février pour Deontay Wilder. L’ancien champion des poids lourds WBC a été brutalement éliminé au septième tour contre Tyson Fury au MGM Grand à Las Vegas, Nevada.

La perte n’a pas été une pilule facile à avaler pour Wilder alors qu’il s’en prenait à l’homme du coin Mark Breland pour avoir arrêté le combat. Depuis, les deux ont réglé les choses et semblent prêts à répondre où il s’est trompé pendant le combat.

La perte de Wilder n’était pas aussi simple que Fury était le meilleur combattant. Cela avait en fait tout à voir avec son costume d’avant combat. Étant donné que le mois de l’histoire des Noirs se déroule pendant tout le mois de février, Wilder voulait jouer son rôle en portant un costume entièrement noir orné de diamants noirs et d’yeux rouges qui brillaient.

Wilder a obtenu beaucoup de points sympas, mais sa performance sur le ring a souffert.

“Mon uniforme était beaucoup trop lourd pour moi”, a déclaré Wilder lors d’une interview après la perte. «Je n’avais pas de jambes depuis le début du combat. Au troisième tour, mes jambes ont été abattues tout au long. Mais je suis un guerrier et les gens savent que je suis un guerrier. On pourrait facilement dire que je n’avais ni jambes ni rien. Beaucoup de gens me disaient: “Il semblait que quelque chose n’allait pas chez toi.” Quelque chose était, mais quand tu es dans le ring, tu dois bluffer beaucoup de choses. J’ai fait de mon mieux pour le faire. Je savais que je n’avais pas les jambes à cause de mon uniforme. “

Le ridicule et le vitriol sont venus sans arrêt en direction de Wilder. Maintenant, environ deux mois plus tard, Wilder ne pointe pas du doigt son costume. Au lieu de cela, il attrapa le miroir le plus proche qu’il put trouver et se regarda durement.

“La chose à ce sujet est qu’il est facile de comprendre, vous savez, quel type de personne Deontay Wilder était à ce moment-là, vous savez”, a déclaré Wilder. «Même quand j’ai enlevé mon masque, et les choses que je faisais, tu sais, je suis dans ce sport depuis très longtemps, les gens me voient me battre, tu sais, partout dans le monde depuis très longtemps temps. Donc, les gens savent automatiquement, vous savez, comment je suis et, vous savez, à quoi je dois ressembler. Et les gens qui connaissent la boxe savent que ce n’était pas Deontay Wilder ce soir-là. J’étais un zombie cette nuit-là. “

“C’était quelque chose, comme je l’ai dit, je ne peux pas parler de beaucoup de choses, mais ce n’était pas Deontay Wilder [that] nuit. Vous pouvez voir sur le masque ma réaction à certaines choses que je faisais sur le ring. Vous savez, vous pouvez regarder du premier combat au deuxième combat, et vous pouvez dire que c’était deux personnes différentes, vous savez, cette nuit-là. D’un gars qui, dès le premier départ de la cloche, était en mode retraite. Le premier combat, quand le premier [bell sounded], J’étais à la chasse. Vous savez, vous ne reculez pas. Allez-y. Et cette nuit-là, je n’étais pas moi-même. Je me sentais comme un zombie là-dedans. “

Qu’il soit un zombie ou non, Fury est sorti et a fait exactement ce qu’il avait dit qu’il ferait. Il s’est avancé, a repoussé Wilder et l’a assommé. Le monde a peut-être été choqué, mais pas Wilder.

“Non, je n’ai pas été surpris”, a déclaré Wilder concernant l’approche de Fury dans leur match revanche. “C’est difficile à expliquer. [From] le premier son de la cloche, c’est comme si j’étais plus en mode retraite. C’est comme si je n’étais même pas là pour de vrai. Je ne sais pas comment le dire sans – je n’étais pas là. C’est tout ce que je peux vous dire, je n’étais pas là. Dès le premier départ, je n’étais pas là. Tu sais, tout mon corps, tout, tu sais, mais ça va aller. “

“Tout va bien se passer, croyez-moi, vous savez. Et j’ai hâte d’y retourner et de faire ce que je dois faire. Je ne veux pas en dire trop. Je ne veux pas me sentir comme si je fais des excuses ou quelque chose comme ça. Je veux juste que les gens sachent que je suis heureux, que je suis en pleine santé et que je reviens plus fort que jamais. “