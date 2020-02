Deontay Wilder: la guerre vient de commencer

Publié le 29/02/2020

Par: Sean Crose

“Je veux juste vous faire savoir”, dit Deontay Wilder directement à la caméra dans un post Instagram publié vendredi soir, “que je suis ici, votre roi est là, et nous n’irons nulle part.” Wilder fait évidemment référence dans la vidéo aux retombées de samedi soir dernier, quand il a été battu par Tyson Fury en moins de sept tours au MGM Grand à Las Vegas. “La guerre”, dit Wilder dans la courte vidéo, “vient de commencer.” Ayant maintenant rencontré Fury deux fois sur le ring, en tirant une fois et en perdant le week-end dernier, Wilder semble indiquer clairement qu’il est prêt à faire un troisième combat avec le grand Anglais.

«Je vais me lever à nouveau», déclare-t-il dans la vidéo, où il porte un sweat-shirt à capuche noir et semble être à la maison (un jeune enfant peut être entendu parler en arrière-plan à un moment donné). “Je suis fort. Je suis un roi. Tu ne peux pas prendre ma fierté. Je suis un guerrier. Je suis un roi qui n’abandonnera jamais. Je suis un roi qui se battra à mort. ” Bien qu’il ait semblé disposé à se battre à mort le week-end dernier, le co-entraîneur Mark Breland a sans doute sauvé Wilder de lui-même quand il a jeté l’éponge au septième round, un fait que Wilder ne fait pas allusion à la vidéo. “Si quelqu’un ne comprend pas cela”, poursuit Wilder, se référant à sa volonté de continuer à se battre, “ne comprend pas ce que c’est que de faire la guerre, ne comprend pas ce que c’est que de combattre, nous nous relèverons. Nous retrouverons le titre. Je reviendrai. Nous garderons la tête haute. »

Wilder se compare à une créature mythologique. «Votre roi est de bonne humeur», dit-il, «et nous ressusciterons comme un phénix de ses cendres et retrouverons le titre. Je vous verrai dans quelques mois, car la guerre vient de commencer. ” Bien que la vidéo, qui dure moins de deux minutes, apparaisse comme étant exagérée, il s’agit d’une ère de poids lourds exagérés. Fury, par exemple, s’est taillé une réputation bien méritée en disant des choses absolument bizarres encore et encore. Peut-être que tout cela est un signe des temps.

Bien qu’il ne mentionne pas Breland dans la vidéo, Lance Pugmire et Mike Coppinger rapportent tous deux que Wilder souhaite en effet continuer à avoir l’ancien olympien et titlist poids welter dans son équipe. On avait soupçonné que Wilder retirerait Breland de son camp après que Breland ait arrêté le match pour le titre du week-end dernier avec Fury.