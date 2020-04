Deontay Wilder: l’égaliseur II

Phil Jay 15/04/2020

📸 Ryan Hafey

Deontay Wilder travaille tranquillement derrière des portes closes alors que les grondements entourant sa trilogie avec Tyson Fury continuent parmi les fans et les promoteurs rivaux.

Le joueur de 34 ans a été contraint de contempler son premier aux mains de Fury le 22 février. Cette nuit-là à Las Vegas, il était clair que «The Bronze Bomber» manquait au combat.

Wilder avait l’air d’une ombre de l’homme qui a démoli son chemin à travers chacun de ses adversaires, même Fury était presque une autre victime la première fois qu’ils se sont rencontrés.

Il semble que l’élimination finale du ‘The Gypsy King’ ait été le catalyseur de ce qui devait arriver quatorze mois plus tard.

Alors que Fury a pris une confiance énorme pour potentiellement prendre le plus gros coup de poing que Wilder avait à offrir et survivre, certains disent que l’Américain a été battu par lui-même avant que la première cloche ne retentisse dans le match revanche.

Prenant le contrôle total depuis le début, Fury joua avec Wilder et le maîtrisa. L’homme de Morecombe a utilisé son physique massif pour battre un adversaire qui pouvait toujours passer pour un cruiserweight.

Les tactiques habituelles qui annulent la construction plus légère de Wilder avaient disparu. En sept tours, la ceinture verte et dorée de Wilder a duré plus de cinq ans.

Alors, où Wilder va-t-il d’ici?

Eh bien, il pourrait avoir beaucoup plus de temps pour réfléchir et rectifier ses erreurs alors que la planète traite une question plus urgente.

Dans l’état actuel des choses, il peut s’écouler un temps similaire entre le premier match revanche et le second. Février à avril 2021 aurait un sens complet dans le climat actuel. Cela donne à Wilder de nombreuses heures de planche à dessin pour examiner ce qui s’est exactement passé.

La seule chose qu’il a considérablement en sa faveur, et le sera toujours, est cet égaliseur. Ce coup de poing qui peut tout changer en un instant.

La manière de victoire de Fury ne pourrait toujours rien signifier si Wilder peut retrouver cet œil du tigre à nouveau au cours de la troisième manche.

Une croyance massive sera certainement exposée par Fury lors de toutes les formalités médiatiques pendant la préparation et Wilder devra prendre beaucoup de mauvais traitements pour sa performance en 2020.

JEU SUR

S’il peut mentalement surmonter cela, alors c’est le moment du combat.

Fury pourrait-il être coupable d’être trop confiant cette fois-ci? – Wilder sera-t-il mentalement plus fort dans l’adversité?

Ce sont des questions auxquelles les fans et les médias veulent des réponses. C’est ce qui rend cette rencontre encore plus intrigante que la précédente.

Tout sera révélé une fois qu’une date sera fixée pour Fury vs Wilder III et le monde peut commencer à attendre avec impatience un autre épisode de la rivalité de division supérieure la plus attendue depuis les années 1990.

