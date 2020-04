Deontay Wilder, Mike Tyson et les chances de rachat de Tyson Fury

Nouvelles de boxe du monde 03/04/2020

📸 Mikey Williams / Fox Sports

Mike Tyson est l’une des rares personnes impliquées dans le sport qui a le droit de passage de donner à Deontay Wilder toute sorte de critique sur sa performance.

La légende de la boxe a tout vu au cours de sa carrière, ayant gagné, perdu et ressenti l’angoisse de la fierté personnelle battue.

Tyson a traversé toutes les situations imaginables, ce qui signifie que tout conseil offert à des gens comme Wilder devrait être pris en compte.

S’exprimant lors d’une session en direct sur les réseaux sociaux, Tyson a présenté quelques mots de sagesse, ainsi qu’une énorme dose de réalité pour Wilder.

Encourageant son compatriote américain à revenir plus fort, l’ancien ‘Baddest Man on the Planet’ pense également que quelque chose clochait avec ‘The Bronze Bomber’ le 22 février à Las Vegas.

«Je sais (Deontay Wilder) a envie d’abandonner. «Oh, ma vie est finie. J’ai gagné 90 millions de dollars. Ma vie est finie. Oh mon Dieu, je veux mourir. »(Mais) Grandis. Continuez à le parcourir jusqu’à ce qu’il soit vraiment terminé », a déclaré Tyson.

«Wilder peut encore gagner beaucoup d’argent. Il ne devrait pas se sentir triste ou découragé. Et il devrait continuer à aller là -bas et à se battre avec beaucoup de zeste et de confiance. »

Lors de cette nuit fatidique au MGM Grand lorsque Fury a remporté le titre de Wilder, Tyson a ajouté: “Eh bien, écoutez, il n’a pas combattu le même combat qu’il a combattu le premier combat.

«Le premier combat, (Deontay) s’est battu avec confiance comme s’il pouvait gagner. Dans ce combat, il s’est battu comme s’il n’avait aucun zeste. Pas de vie en lui.

«Je ne pense pas qu’il était le même combattant après le premier combat. Après le premier combat, il n’a plus pu saisir l’occasion.

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

📸 Mikey Williams

“Il y a toujours une chance. Tout le monde a toujours une chance. Cela dépend de combien il veut y céder. Veut-il consacrer sa vie à vraiment gagner le combat? (S’il le fait) alors tout peut arriver.

«Quelque chose s’est mal passé avec Wilder lors du deuxième combat avec Fury, et il ne s’est jamais ajusté.

“Si Wilder ne peut pas réparer les erreurs qu’il a faites dans son match revanche avec Fury, alors il ne va pas durer longtemps dans le troisième combat. Mais il gagnera beaucoup d’argent, donc ce n’est pas si mal », a-t-il conclu.

TRILOGIE

À ce stade, il est hautement improbable que Wilder ait sa chance de se venger avant six mois.

La crise des coronavirus s’aggrave partout dans le monde et continuera certainement de se produire hors des écrans pendant les trois à quatre prochains mois.

Une fois restauré, Fury vs Wilder sera à nouveau au centre des préoccupations du monde, car la plus grande bataille de poids lourds de certaines années se terminera potentiellement par une trilogie.