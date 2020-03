Deontay Wilder n’avait vraiment, vraiment aucune idée de ce qui venait de Tyson Fury

Nouvelles de boxe du monde 07/03/2020

📸 Mikey Williams

Un retour rapide sur les notes d’avant-combat pour Tyson Fury vs Deontay Wilder II donne une indication claire de l’état d’esprit de l’ancien champion.

Wilder, qui a été arrêté en sept rounds au MGM Grand, a été invité à bout portant s’il avait une idée de ce qui venait de Fury la nuit du combat.

Au mépris du mastodonte qui se dirigeait vers lui, malgré de nombreux avertissements de l’homme lui-même, Wilder pensait que «Le roi tsigane» était incapable de sauvegarder ses paroles.

Lorsqu’on lui a demandé avant la semaine de combat s’il était inquiet des mauvaises intentions de Fury, Wilder était aussi insipide qu’il était inconscient.

Il a dit: «Je ne sais vraiment pas quels sont leurs plans ou ce qu’il va faire ou ce qu’il ne va pas faire.

“Je ne sais pas ce qui est vrai de ce qu’il dit (KO au deuxième tour) et ce qui n’est pas vrai. Je sais une chose, que je suis prêt à tout ce qu’il apporte à la table. “

Donnant un aperçu de la façon dont son camp d’entraînement s’était déroulé, Wilder a admis qu’il avait peut-être surentraîné pour la date du 22 février.

“Je suis trop préparé pour quoi que ce soit. Donc, si vous voulez amener le combat, alors venez. Faisons en sorte que cela arrive. Cela me profitera plus que tout, lui me faisant du mal.

«J’espère donc qu’ils s’en tiendront à ce plan de match et le suivront. Et qu’ils ne parlent pas seulement de battage médiatique. En fait, faites ce que vous dites que vous allez faire. J’attends ça avec impatience. “

Suivez World Boxing News:

TWITTER.

FACEBOOK.

INSTAGRAM.

Abonnez-vous sur YOUTUBE.

Wilder a poursuivi: «S’il le fait, cela rendra le combat encore plus intéressant. Il battra encore plus le combat. Nous verrons donc ce qui se passe.

«Au fond de son cœur, je sens vraiment qu’il est nerveux. J’ai vraiment l’impression qu’il est très, très nerveux dès la première fois de ce qui s’est passé.

«Lorsque vous renversez une personne et lui donnez une commotion cérébrale, vous ne l’oubliez jamais. Vous n’oubliez jamais qui vous l’a fait et comment ils l’ont fait. Et quand vous ramper dans le ring avec lui une deuxième fois pour revivre ce moment encore une fois, il doit y avoir du stress. Vous ne pouvez certainement pas dormir la nuit.

«Si quelqu’un devait changer quelque chose, vous penseriez que ce serait moi. Puisqu’il dit qu’il m’a battu par une large marge. Mais ce n’est même pas le cas. Il sait quelle était la vérité et je l’attends avec impatience.

“J’espère donc qu’il est un homme de parole parce que je suis tout simplement un homme de parole et le 22 février devrait être un signe pour nous tous.”

MAULED

À la fin, Wilder semblait parfois impuissant alors que Fury le mutilait de loin et lui arrachait sa ceinture verte et dorée.

Comment l’Américain la reconquiert-il dans le troisième combat? – C’est la supposition de n’importe qui.

Se résumer à son ancien poids plus rapide d’environ 219 livres semble à l’ordre du jour et pourrait bien lui donner une plus longue occasion de décrocher ce coup de tueur breveté.