Deontay Wilder: Pèse une carrière élevée 231 livres Tyson Fury: 273

Publié le 21/02/2020

Nous avons officiellement un combat majeur entre nos mains. Tyson Fury (29-0-1, 20 KO) et Deontay Wilder (42-0-1, 41 KO) sont montés sur la balance et ils sont prêts à partir.

Poids officiellement

Tyson Fury: 273

Deontay Wilder: 231

Le champion Lineal Heavyweight Tyson Fury a fait pencher la balance aujourd’hui à 273 livres. 17 livres de plus que ce qu’il pesait à l’origine pour son combat contre Wilder le 1er décembre 2018. Et 42 livres de plus que ce que Wilder pesait, soit 231 livres.

Tout semblait bien fonctionner pour Tyson Fury lors de leur première rencontre. Comme tout le monde dans la carrière de Wilder, il était largement dépassé. Mais jusqu’à ce qu’il soit entré dans le ring contre Fury, cela n’a jamais eu d’importance. C’est parce que Wilder vit selon une philosophie simple.

Plus vous êtes gros, plus vous tombez fort.

Debout à un ridicule de 6 pieds 9 pouces et pesant 270 livres, il est sûr de dire que si Fury tombe, ce sera douloureux.

Wilder n’a pas simplement abandonné Fury une fois, mais deux fois lors de leur premier match. Maintenant, avec les kilos en trop qu’il a emballés, il semble que ce sera une tâche beaucoup plus difficile pour Wilder cette fois-ci.

Le poids supplémentaire imposé par Fury ne devrait pas surprendre. Depuis des semaines, le champion Lineal a dit à tout le monde qu’il avait l’intention de peser beaucoup plus. Les livres supplémentaires ne seront pas utilisées pour la résistance aux coups de poing et Fury le sait.

Peu importe ce qu’un combattant pèse quand il met le pied à l’intérieur du ring contre Deontay Wilder. À moins que votre menton n’ait été sculpté dans du granit ou moulé dans de l’acier, il est probable que vous allez toucher la toile.

Non, l’excès de poids ne sera pas utilisé comme coussin pour Fury mais plutôt comme un amplificateur de puissance supplémentaire.

“Je vais aller pour le deuxième tour”, a déclaré Fury il y a quelques mois en discutant de la façon dont il voyait ce combat se dérouler. «Je dis depuis le deuxième tour du camp et je vais m’en tenir au deuxième tour. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quand, mais le deuxième tour, c’est quand ça va être. “

Fury n’a jamais menti. Mais tout le monde est incrédule de le croire cette fois-ci.

Quant à Wilder, il s’est enregistré à 231 livres. Le plus lourd de sa carrière.

Avec le genre de mauvais sang que les deux hommes ont montré récemment, la Commission d’État du Nevada leur a étonnamment interdit de s’affronter.

Un affrontement entre combattants n’est pas réservé aux fans. C’est l’un des événements importants les plus singuliers de toute la semaine de combat.

Pourtant, à ce stade, cela n’a pas d’importance. Un autre regard dans les yeux aurait également été un grand moment pour les fans et les médias, mais ce n’était pas censé l’être.

Quoi qu’il en soit, les pesées sont terminées et le combat est officiellement arrivé.