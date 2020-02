Deontay Wilder peut être blessé régulièrement!

Mick Kane 22/02/2020

Le premier combat a été intrigant, controversé et passionnant. Nous sommes maintenant à quelques heures du match retour de Tyson Fury et Deontay Wilder, pour décider qui est le poids lourd numéro un au monde.

Fury a dépassé toutes les attentes dans le premier combat après avoir eu deux combats de retour contre une opposition qu’il devait battre facilement, puis il est intervenu avec le champion WBC Wilder, un combat que beaucoup pensaient avoir gagné. Fury croit qu’il n’a rien à craindre quand ils entrent de nouveau en collision.

«J’ai appris qu’il peut être touché et qu’il peut être blessé assez régulièrement.» Dit Fury. «C’est la plus grande chose que j’ai apprise sur Deontay Wilder. Rien que je ne connaissais déjà. Avant de le combattre, je ne savais évidemment pas à quoi il ressemblait dans un ring de boxe, et après l’avoir combattu, je sais à quoi il ressemblait. Et je pense qu’il n’y a rien à craindre. Il a une grosse main droite et c’est tout. C’est un combattant unidimensionnel, et je vais le prouver le 22 février. “

Affirmant qu’il n’a aucun problème à entrer dans le combat, Fury pense que Wilder devrait être celui qui s’inquiète de ce qui va se dérouler.

“Il n’y a pas de stress pour moi d’entrer dans le combat.” Expliqua Fury. «J’ai fait 12 rounds, je l’ai mis en boîte assez à l’aise, j’ai pris ses meilleurs clichés, je me suis levé, j’ai riposté. Celui qui devrait être concerné est Deontay Wilder parce que, étant un poney à un tour, il est un artiste à élimination directe, mais il m’a renversé deux fois en deux tours, neuf et 12. Et il avait plus de deux minutes par tour pour terminer moi et il ne pouvait pas me finir. C’était comme sur Mortal Kombat. Ils ont dit: «Finissez-le !,» et ensuite ne pouviez pas le finir. Alors oui, c’est lui qui devrait être concerné. “

Elaborant plus avant le premier combat, Fury sent que le fait qu’il ait pu prendre les meilleurs coups de poing de Wilder et se lever jouera dans l’esprit américain.

“Il a décroché les deux meilleurs coups de poing que n’importe quel poids lourd au monde pourrait jamais toucher sur quelqu’un d’autre, et le Gypsy King est ressuscité comme un Phénix des cendres à mes pieds et l’a blessé à la fin du tour. Alors oui, ça va être assez difficile pour Wilder, pas pour moi. “

Fury est imperturbable avec le gros coup de poing Wilder.

“C’est de la boxe poids lourd.” Il a dit. “J’ai été touché. J’ai été blessé. J’ai été réprimé dans (ma) carrière, mais ce n’est pas quand nous sommes réprimés. C’est ce qui se passe lorsque nous nous relevons et continuons d’avancer. »

