Deontay Wilder poursuit sa collaboration continue avec Cosmo et Donato

RINGSIDE 18/02/2020

Ce samedi soir, les clubs de combat et les créateurs de mode parient sur «The Bronze Bomber».

Le 22 février, le poids lourd invaincu de la WBC, Deontay Wilder (42-0-1), affrontera l’ennemi juré Tyson Fury (30-0-1) pour un match revanche décisif, amenant leur rivalité très en vogue à plus d’un titre.

Leur match 2018 (se terminant par un match nul) nous a montré le côté «surhumain» de Deontay Wilder. Sa tenue d’entrée théâtrale pour l’occasion a marqué une collaboration continue entre Deontay Wilder et Cosmo & Donato – le couturier / costumier de Los Angeles chargé de donner vie à la «couture guerrière».

En novembre 2019, Wilder a connu sa 42e victoire consécutive en novembre 2019.

Mais ce qui a volé la couverture des journaux britanniques n’était pas un titre vantant son triomphe sur Luis Ortiz; plutôt, la première page était le look soldat spartiate de Wilder, réalisé avec 90 000 cristaux autrichiens et cuir crème italien.

Déclaré «Affaires inachevées», le match revanche Wilder / Fury marque la quatrième collaboration successive entre Deontay Wilder et Cosmo & Donato.

Depuis le premier face-à-face contre Fury, le styliste légendaire Cosmo Lombino et l’expert Cordonnier Donato Crowley ont été la «glam squad» derrière l’élévation du personnage de l’anneau du Bronze Bomber et des looks d’entrevue post-victoire.

Nul étranger aux besoins des athlètes, Cosmo et Donato comptent comme clients Giancarlo Stanton, Shawn Porter, Claressa Shields et Shaquille O’Neal («DJ Diesel»).

“Unfinished Business” lancera le concept le plus sensationnel et le plus menaçant de Wilder à ce jour.

Continuant à surpasser chaque look précédent, cet enjeu élevé justifie une déclaration nettement plus sinistre.

Cosmo et Donato transmettent la terreur gothique du classique de l’horreur de 1968 de Hammer The Devil Rides Out avec des angles sculpturaux du vintage Alexander McQueen.

Outre le costume de procession de Wilder, le short de boxe et la tenue post-entretien, les créateurs habilleront la fille de Wilder, ainsi que sa fiancée, l’actrice Telli Swift, pour l’événement.

Le combat sera disponible en exclusivité sur BT Sport Box Office HD le samedi 22 février.