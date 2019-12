Deontay Wilder promet de "terminer" Tyson Fury le 22 février à Las Vegas

Personnel WBN 27/12/2019

📸 Sean Michael Ham / Mikey Williams

Le détenteur du titre des poids lourds de la WBC, Deontay Wilder, a menacé de tuer Tyson Fury lors de la collision à nouveau le 22 février à Las Vegas.

La confirmation tant attendue a été faite le 27 décembre, cimentant la revanche connue depuis longtemps dans «Sin City».

Wilder et Fury vont maintenant y aller pour la deuxième fois après une rencontre épique en décembre 2018.

"Je suis heureux et je suis ravi que le match revanche se produise enfin", a déclaré Wilder. «Je veux donner aux fans ce qu'ils veulent voir.

«Je l'ai fait avec mes trois dernières sorties – Fury, Breazeale et Ortiz. Ce sont des événements spectaculaires. De mon anneau marche où je rassemble toute l'énergie des gens, à mes uniformes que je porte pour aider à diffuser cette énergie.

«Ensuite, je leur donne ce pour quoi ils viennent tous – les KO et mes KO ont été incroyables.

«J'ai fait mes preuves la première fois et je suis prêt à recommencer. Ce fut un combat très controversé. Je promets à mes fans qu’il n’y aura pas de controverse avec celui-ci. Je vais le finir. "

Le camp a déjà commencé pour les deux hommes, qui sont prêts à se battre pour la position de numéro un dans le sport.

Fury sera avec le nouvel entraîneur Sugarhill Steward, neveu de feu le grand Manny Steward, à partir de janvier. Wilder reste avec l'entraîneur à long terme Jay Deas.

DES BILLETS

Le match revanche tant attendu des titans poids lourds est fixé. Le champion invaincu de la WBC Deontay "The Bronze Bomber" Wilder et le champion de la lignée invaincue Tyson "The Gypsy King" Fury poursuivront leur rivalité sur le ring le samedi 22 février en direct du MGM Grand Garden Arena de Las Vegas dans un historique FOX Sports conjoint. PPV et ESPN + PPV.

Les billets sont en vente demain, samedi 28 décembre à 10 h, heure du Pacifique. Ils peuvent être achetés sur www.mgmgrand.com ou www.axs.com. L'événement est promu par BombZquad Promotions, TGB Promotions, Top Rank et Frank Warren’s Queensberry Promotions. Une présentation Premier Boxing Champions.

Wilder contre Fury II était très attendu depuis leur première rencontre. Wilder a conservé son titre par tirage au sort après que Fury soit miraculeusement passé d'un knockdown du 12e round pour terminer le combat. C'est l'un des moments les plus mémorables de l'histoire des poids lourds. Il a augmenté les enjeux historiques avant le match retour le 22 février.