Deontay Wilder remporte la victoire contre Tyson Fury

Publié le 21/02/2020

Par: Hans Themistode

Pour 42 des 43 combats professionnels de Deontay Wilder, il a pu participer à un concours avec le même plan de match.

Frappez le gars très fort.

Cela peut sembler à la fois primal et simpliste, mais cela a fonctionné.

Crédit photo: Mikey Williams / Top Rank Boxing

Deontay Wilder a sans doute la plus grande main droite que le sport de la boxe ait jamais vue. Autrement dit, chaque fois qu’il touche son adversaire, ils tombent. Jetez un coup d’œil à son dernier combat contre le concurrent des poids lourds Luis Ortiz. Wilder a laissé passer les rondes sans produire beaucoup d’offense. Ortiz, d’autre part, a accumulé les points. Pourtant, rien de tout cela n’avait d’importance. Au moment où Wilder a posé sa main droite, le combat était terminé.

Le plan de match apparemment parfait de Wilder a fonctionné contre tout le monde jusqu’à présent. Eh bien, à part Tyson Fury.

Lorsque les deux se sont rencontrés pour la première fois en décembre 2018, Wilder a jeté tout ce qu’il avait sur lui. Il en résulta que Fury frappa la toile non pas une, mais deux fois. Mais il a réussi à se remettre sur pied et à continuer de se battre.

À l’approche de leur match revanche des poids lourds, Wilder devra peut-être creuser un peu plus s’il veut quitter la MGM Grand Arena avec son titre WBC toujours enroulé autour de sa taille.

Continuez à lire pour vérifier les clés de Wilder remportant la victoire ce samedi soir.

Jetez le jab

Une grande partie des critiques adressées à Deontay Wilder est un peu injuste. Sa capacité de boxe est toujours examinée. Croyez-le ou non, mais Wilder est en fait un bon boxeur. Il a aussi un très bon jab. Il a juste rarement besoin de l’utiliser.

Pour ce combat contre Tyson Fury, Wilder ne peut pas simplement dépendre de sa puissance. Fury a déjà montré qu’il pouvait prendre son meilleur coup et continuer. Au lieu de compter sur les coups puissants, Wilder devrait tourner son attention vers son jab. Gardez la furie déjà maladroite à distance et laissez-le deviner. À son tour, cela pourrait et devrait conduire Wilder à tirer son argent. La main droite.

Ne soyez pas patient

Ironiquement, la raison pour laquelle Wilder a semblé encore plus dévastateur ces derniers temps est à cause de sa patience. Mais contre un combattant comme Tyson Fury, il ne peut pas se le permettre. Wilder n’a aucun problème à laisser passer les tours et les secondes pendant ses compétitions. C’est parce qu’il est toujours à la recherche de la main droite. Ce n’est pas une mauvaise stratégie, mais c’est carrément horrible contre Fury.

Il est déjà établi que Fury est le meilleur boxeur. Si Wilder prend simplement du recul et permet à Fury de prendre une avance sur les tableaux de bord, alors il aura beaucoup de problèmes. Pendant 8 tours et demi, Fury a pu rester à l’écart du coup de poing de Wilder. Cette fois-ci, Wilder doit jeter des coups de poing en grappes et essayer de se connecter avec quelque chose tôt.

Pression

Tyson Fury peut mesurer 6 pieds 7 pouces et peser environ 270 livres, mais il n’est pas le poids lourd le plus dur au monde. Pas même près.

Pendant la préparation de leur concours, Wilder a répété à plusieurs reprises que Fury avait des «oreillers pour les poings». Si tel est le cas, Wilder devrait lui sauter dessus. Traversez le supposé coup doux Fury et mettez la pression sur lui. Ne vous asseyez pas et laissez-le simplement boxer. Un plan de match plus basé sur la pression pourrait conduire Wilder à travailler de courtes nuits.