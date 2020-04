Deontay Wilder révèle 15 minutes de chaos jusqu’à la première cloche de Tyson Fury II

Nouvelles de boxe du monde 22/04/2020

L’ancien champion des poids lourds de la WBC, Deontay Wilder, a dévoilé le chaos qui se passait dans les coulisses dans les minutes qui précèdent son match revanche avec Tyson Fury.

“Le bombardier de bronze” a déclaré qu’une série d’événements malheureux se sont déroulés et l’ont affecté au cours du dernier quart d’heure de sa promenade sur le ring.

Wilder a finalement atteint la MGM Grand Garden Arena et a été battu par Fury en sept rounds douloureux.

Beaucoup de ceux qui ont assisté au concours en direct, y compris WBN dans la salle bondée de 16 000 fans, ont vu un Wilder qui était définitivement hors de propos.

L’Américain, sans entrer dans les détails, a décrit une situation précaire en cours.

“Tout ce qui s’est passé – s’est passé dans les quinze dernières minutes avant le combat”, a expliqué Wilder sur le podcast PBC. «Beaucoup de choses étaient connues.

«Il y a beaucoup de choses dont je ne veux même pas parler à ce moment-là. Je réfléchis toujours à certaines choses.

«Je ne peux pas croire les choses qui se sont passées, qui m’est arrivé. Et ils m’est arrivé à ce moment-là, dans ma carrière.

“Peut-être que je reviendrai avec certaines choses plus tard, au fur et à mesure que les choses se dérouleront et que j’entrerai dans le camp. Mais il y a certaines choses dont je ne veux pas parler en ce moment.

“J’y réfléchis toujours et j’ai besoin de comprendre certaines choses.”

FIRST BELL

Lorsqu’on lui a demandé si quelque chose s’était passé après la première cloche et une fois le combat en cours, Wilder a répondu: «Non, même avec la première cloche.

«Le problème, c’est que vous devez comprendre quel type de personne Deontay Wilder était à ce moment-là. Même quand j’ai enlevé mon masque, les choses que je faisais.

«Je suis dans ce sport depuis très longtemps et les gens me voient me battre contre le savoir et ils me voient depuis très longtemps. En tant qu’athlète, tout le monde sait comment je suis.

«Les gens qui connaissent la boxe savent que ce n’était pas moi ce soir-là. Je ne peux pas parler de beaucoup de choses, mais ce n’était pas moi ce soir-là.

«Vous pouvez voir par le masque et ma réaction à certaines choses que je faisais sur le ring du premier combat au deuxième combat.

«C’était deux personnes différentes. D’un combattant en mode retraite du premier combat quand j’étais à la chasse. Vous savez que vous n’allez pas en arrière – vous allez de l’avant.

“Cette nuit-là, je n’étais pas moi-même. Je me sentais comme un zombie là-dedans. Mais tous vivent plus longtemps et deviennent plus forts. Je vais apprendre de cette situation et aller mieux.

“Ce n’est pas fini”, a-t-il conclu.

Avec un troisième combat déjà signé, Wilder aura une autre chance de rectifier l’issue contre Fury.

