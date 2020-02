Deontay Wilder: Traverser le Rubicon

Publié le 27/02/2020

Par: Kirk Jackson

Il y a

une bifurcation sur la route avec deux chemins à emprunter. Un faux faux pas peut conduire à

une voie malheureuse de non-retour.

Un chemin,

opte pour une revanche immédiate contre le très sophistiqué 6 pieds 9 pouces,

270 lb géant de taille plus. Le scénario de surmonter cette mesure de

l’adversité pour certains, peut apparaître comme la première étape d’une marche de mille kilomètres. Certains

peut juger la tâche tout à fait impossible.

le

autre voie opposée à une revanche immédiate, est de méditer sur la précédente

vaincre, viser l’amélioration, moudre vers le raffinement de l’artisanat, tout en combattant

une opposition différente (et dans la plupart des cas) moindre, œuvrant au rachat.

C’est

le scénario ancien champion des poids lourds WBC Deontay “The Bronze Bomber” Wilder

(42-1-1, 41 KO) est confronté. La fierté et la nature compétitive peuvent suggérer

lui, chercher une revanche immédiate.

Selon

aux termes des deux contrats de combat Wilder et “The Gypsy King” Tyson Fury

signé en 2019, Wilder doit un troisième combat contre Fury, sans aucun combat pour

l’un ou l’autre boxeur entre leurs deuxième et troisième rencontres. Wilder a 30 jours à partir de

22 février pour exercer ce droit contractuel. Ce troisième combat proposé prendrait

lieu à un moment donné au cours de l’été.

Tandis que

il y a des dissensions au sein de l’équipe de Wilder en ce moment, son entraîneur-chef Jay

Deas, a laissé entendre que le troisième combat se serait déroulé dans un avenir immédiat.

“Ma

suppose que je le connais comme je le fais, il voudra absolument un match revanche », a déclaré

Deas. «Et, je veux dire, ces gars-là ont déjà mené deux combats formidables. Donc je

pense certainement que le public le voudra. Et je pense que nous le voudrons. Et moi

pense que l’équipe de Fury le voudra. Et donc, cela semble naturel. Donc je pense que c’est

ce que vous verrez arriver. “

Wilder’s

l’équipe semble vouloir le troisième combat, mais l’un des gestionnaires de Fury semble

opposé à ce point.

“JE

préfèrent aller directement à (Anthony) Joshua, mais c’est le contrat », Frank Warren

dit à la publication anglaise BBC Sport.

“Il a

à être honoré à moins que nous puissions trouver un logement pour lui de se retirer. nous

pourrait le payer pour se retirer s’il veut le faire, mais c’est son choix. Il

serait lucratif pour (Wilder), mais j’ai parlé à son manager et à Deontay

croit qu’il a été battu par Tyson et il peut l’assommer. Je ne

crois ça. J’ai pensé à Tyson pour l’arrêter avant le combat du week-end. Si

il insiste sur le combat, nous y sommes enfermés. “

Joshua

est le champion unifié des poids lourds WBA, WBO et IBF et un combat d’unification

avec Fury serait historique et devrait être financièrement lucrative. Mais faites

pas d’erreur, le troisième combat entre ennemis familiers serait lucratif pour Wilder

ET pour Fury. En raison des performances du match revanche ce week-end, le troisième

combat tendrait également vers des chiffres favorables.

Le MGM

La Grand Garden Arena était pleine à craquer avec une foule à guichets fermés de 15 816 et

le portail en direct a généré 16 916 440 $ en revenus de billets. Confirmé également par un MGM

Officiel de Resorts International, le portail en direct de Wilder-Fury II a brisé le

Record du Nevada pour un combat de poids lourds.

Pour

des motifs compétitifs et lucratifs, il y a lieu de poursuivre le troisième combat.

À l’autre bout, pour Wilder, on peut dire que la meilleure décision à prendre est un

décision non émotionnelle.

Il y a

rien de mal à regrouper et affiner votre métier. Il est important de

rappelez-vous, Fury a fait la même chose après la première rencontre avec Wilder

en décembre 2018.

Ancien

champion multi-division, futur Hall of Famer et actuel ESPN Boxing Analyst

Andre Ward a déclaré avec éloquence certains des barrages routiers qui se trouvent devant

Wilder et la grande tâche à accomplir. Ward recommande à Wilder de revenir

à la planche à dessin, avant de défier à nouveau Fury.

Soit

choix que Wilder décide de poursuivre, quelque chose à garder à l’esprit ne réagit pas de manière excessive

aux résultats de ce week-end dernier.

Là

n’est pas une toile vierge, concernant ce que Wilder doit faire et ce qu’il peut faire

contre Fury. Contrairement à la croyance populaire, il a connu du succès contre Fury

et “The Gypsy King” lui-même ont reconnu les améliorations de Wilder entre

combats.

“J’ai senti

comme le jab de Deontay s’était amélioré, et il a pris son temps plus, comme il a dit qu’il

le ferait », a déclaré Fury. «Ouais, et il utilisait très bien son jab, en fait. j’étais

très impressionné par son double coup qu’il utilisait. Et crédit à son équipe

pour avoir appliqué cela dans ce combat, parce que quand vous avez deux gars géants, je

pense que le jab est très important. Il met tout en place. “

“Donc

ouais, je pensais qu’il était définitivement un combattant amélioré par rapport à ce que je combattais auparavant.

Et il était plus lourd. Je n’ai pas pu l’intimider, comme je l’ai fait la dernière fois, dans

proche, parce qu’il était beaucoup plus lourd que jamais. Alors oui, j’ai vu

améliorations dans son jeu. Mais ce soir c’était ma nuit, et je n’allais jamais laisser

quelqu’un me le prend. “

Comme

documenté, après la première rencontre de Fury avec Wilder, il a pris deux mises au point

contre une opposition moins connue et moins bien notée; Tom Schwarz (24-0, 16 KO) et

Otto Wallin (20-1, 13 KO) respectivement.

Bien qu’il

a été sous-entendu par certains analystes et personnalités de la boxe, que

Wilder ne voulait pas d’une revanche immédiate Fury la première remise des gaz, ses actions

après leur première rencontre a suggéré le contraire. Comment s’est déroulé le match revanche et

comment il se comporte globalement dans son ensemble, suggère qu’il veut

vengeance et représailles.

Welp @andreward Je suppose que c’est à ça que ne veut pas de fumée. Votre gars a PERSONNELLEMENT demandé une mise au point avant de rentrer sur le ring avec le style #KING sage, mental et physiquement, je veux toute la fumée.

Ne juge jamais mon cœur, mon nig,

Vous serez surpris de ce qu’il est capable de faire pic.twitter.com/qKJeRCuUfk

– Deontay Wilder (@BronzeBomber) 27 février 2019

Mais ça

temps, il peut être plus avantageux pour Wilder de lutter contre une mise au point ou deux,

avant de se précipiter dans le feu de Fury. Si d’autres ont opté pour un modèle similaire

passer le passé et le présent, pourquoi pas? Si d’autres obtiennent un laissez-passer pour ce faire,

ne devrait-il pas aussi? Ou les doubles standards s’appliqueront-ils?

Et si

Wilder doit prendre une mise au point ultérieure ou deux, qui seraient les adversaires

contre? Les premiers champions de boxe sont des écoliers Adam Kownacki, Charles Martin ou

Andy Ruiz? Ou son rival à l’étranger Dillian Whyte? Ou quelqu’un de similaire à Otto Wallin?

le

la poursuite de la revanche immédiate ou le choix de chasser la vengeance plus tard

la ligne, c’est ce que Wilder est aux prises avec.

Car

il faudra plus que du cœur et du désir de détrôner le roi de la colline. Il

prend plus qu’une main droite, il faudra tout, y compris la cuisine

évier.

Wilder’s

l’ascension vers le haut consiste à déterminer le cube de Rubik qui est Fury. Comment

vous surmontez un virtuose de 6 pieds 9 pouces et 273 livres qui peut frapper? Comment gérez-vous

un combattant qui est également prêt à devenir physique, tenace et utilisera tous les moyens

assurer la victoire?

Peut-être

les réponses se trouvent dans la quête. Certaines pièces peuvent être triées

développement et face à d’autres en route vers le match revanche. Pour citer américain

marathonienne et auteure Kathrine Switzer, «Triompher de l’adversité, c’est

en quoi consiste le marathon. Rien dans la vie ne pourra triompher après cela. “

Une perte ne devrait pas être

une condamnation à mort. Une défaite singulière ne devrait pas indiquer qu’un combattant est un aspirant,

compte tenu notamment des réalisations historiques dudit combattant. Mais ce n’est pas

comment le climat actuel de la boxe fonctionne. Dans de nombreux cas, il suffit d’un

perte pour que le combattant soit considéré comme frauduleux.

ne pas

voulant être ordinaire, osant être grand, Wilder en veut plus. Si “Le Bronze

Bomber “est de récupérer sa couronne, il doit traverser cet abîme de danger, le

rivière caverneuse de péril et jalonner sa prétention en tant que roi. Tout comme «The Gypsy King»

a fait avant lui.

Alors qui

chemin va-t-il prendre?