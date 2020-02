Deontay Wilder veut Tyson Fury NEXT, pas de retrait d’AJ

Phil Jay 27/02/2020

ūüďł Mikey Williams

Les nouvelles du monde de boxe ont rattrap√© Shelly Finkel mercredi soir pour √©valuer o√Ļ Deontay Wilder se tient dans un combat de trilogie avec Tyson Fury.

Finkel, co-manager de Wilder avec Jay Deas, avait d√©j√† r√©v√©l√© √† WBN que Wilder avait l’intention d’invoquer la clause de son contrat.

“En ce moment, la clause pour un troisi√®me combat avec Tyson Fury n’a pas encore √©t√© activ√©e”, a d√©clar√© Finkel exclusivement √† World Boxing News.

¬ęDeontay a l’intention de l’activer. Il veut la trilogie. “

Malgr√© cette d√©claration, des sp√©culations ont alors commenc√© sur la question de savoir si Wilder accepterait de l’argent pour permettre √† Fury de combattre Anthony Joshua.

Pas du tout, selon Finkel. Wilder veut fermement que Fury se produise imm√©diatement, comme l’a expliqu√© le New Yorker.

“Je peux confirmer que Deontay exercera son droit de combattre Tyson Fury ensuite”, Finkel exclusivement dit World Boxing News.

¬ęC’est le combat que Deontay veut. Cela arrivera ensuite ¬Ľ, a-t-il ajout√©.

Joshua est maintenant libre de poursuivre les plans déjà en place pour combattre Kubrat Pulev le 20 juin au stade Tottenham.

INCONTEST√Č

La d√©cision de Wilder signifie √©galement que les chances d’un affrontement incontest√© pour le titre des poids lourds ont disparu.

Pulev et Oleksander Usyk sont tous deux devenus des challengers obligatoires pour Joshua après que le Britannique ait vengé sa défaite contre Andy Ruiz Jr.

Choisir le bulgare plut√īt que l’ukrainien signifie que Joshua devra abandonner le titre WBO pour qu’Usyk puisse participer.

Tout affrontement futur avec Fury d√©pendra d√©sormais du fait que “The Gypsy King” prendra √† nouveau soin de Wilder. Aussi, Joshua passant par Pulev.

Si tous les billes vont √™tre sur la table pour un blockbuster Fury, disons qu’en 2021, Joshua devrait r√©cup√©rer son bracelet WBO aupr√®s d’Usyk ou de Derek Chisora.

Il est probable que Usyk vs Chisora ‚Äč‚Äčsera sanctionn√© pour le championnat WBO vacant une fois que Joshua aura officialis√© ses plans.

Une date initiale du 28 mars a √©t√© fix√©e pour le Pay-Per-View Usyk vs Chisora ‚Äč‚Äč√† l’O2 de Londres. En raison de retards, le combat est maintenant probable pour la seconde moiti√© de mai.

Quant √† Fury vs Wilder III, les dates √† la fin de l’√©t√© sont probables. Las Vegas ou New York sont les lieux les plus tangibles en raison du succ√®s du retour.

Les numéros US PPV sont attendus prochainement. Ils pourraient ajouter à la porte déjà record pour Fury vs Wilder 2.

L’√©v√©nement a co√Ľt√© plus de 16 millions de dollars au box-office et en visionnage en circuit ferm√©.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay