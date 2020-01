Deontay Wilder vs Anthony Joshua pourrait être plus proche que vous ne le pensez

Phil Jay 20/01/2020

📾 Mark Robinson / Amanda Westcott

World Boxing News savait mieux que certaines des longueurs laborieuses que les deux parties ont faites pour tenter de faire de Deontay Wilder vs Anthony Joshua une réalité.

ProfondĂ©ment informĂ© des nĂ©gociations Ă l’Ă©tĂ© 2018, WBN Ă©tait Ă l’avant-garde de la diffusion d’informations du cĂŽtĂ© Wilder.

L’AmĂ©ricain a essayĂ© tout ce qu’il pouvait pour se battre Ă ce moment-lĂ . Wilder cherchait un ennemi pour commencer une saga de longue date.

Il s’est avĂ©rĂ© que Tyson Fury est sorti de sa retraite et a pris le devant de la scĂšne pour accepter oĂč Joshua et le promoteur Eddie Hearn ont vacillĂ© et ont troublĂ©.

Joshua a été laissé à envisager un début américain plus discret. En fin de compte, cela a plutÎt bien fonctionné pour AJ.

Vaincu par Andy Ruiz Jr. lorsqu’il a Ă©tĂ© humiliĂ© Ă New York, Joshua est revenu pour se venger d’un Mexicain surabondant en Arabie Saoudite six mois plus tard.

Alors, oĂč en sommes-nous maintenant entre Joshua et Wilder? – Eh bien, plus proche que beaucoup de gens ne le pensent.

Si Wilder élimine Fury de maniÚre dévastatrice le 22 février à Las Vegas, un troisiÚme combat convenu pourrait ne jamais se produire.

Les deux poids lourds ont l’option d’un troisiĂšme combat mais sont Ă la merci du perdant. Par consĂ©quent, Fury se faisant prendre Ă la maniĂšre de Wilder avec ses adversaires rĂ©cents pourrait sonner la fin de la querelle, pour l’instant.

Fury voudra peut-ĂȘtre invoquer la clause, mais pas immĂ©diatement. Donner Ă Wilder l’opportunitĂ© de combattre Joshua au cours de l’Ă©tĂ© dernier.

📾 Mikey Williams / Stephanie Trapp / Mark Robinson

Dans ce qui pourrait devenir un geste intelligent, Wilder battant Joshua verrait alors Fury avoir la chance de cinq ceintures au lieu d’une seule. Tout dĂ©pend du fait que Wilder devienne le «One Face, One Name» qu’il promet continuellement.

Wladimir Klitschko est un combattant qui a prédit que le choc allait se produire. AprÚs avoir perdu contre Joshua dans une épopée, «Dr. Steelhammer »était convaincu que Joshua vs Wilder se produirait.

Il a dĂ©clarĂ© Ă Elie Seckbach en 2018: «Eh bien, parfois, cette question devient confuse parce que si vous choisissez un gars qui, d’une certaine maniĂšre, perdra probablement le respect de l’autre. Je crois qu’un champion pleinement uni va reprĂ©senter exactement ce que vous venez de demander, comme le gars.

«Nous avons encore des champions dans la division des poids lourds qui dĂ©tiennent les titres. Je pense que nous allons voir le match dans un avenir proche entre Wilder et Joshua, c’est vraiment excitant, n’est-ce pas?

«Ils sont tous les deux grands, lourds, forts, dĂ©terminĂ©s. Je pense qu’entre Joshua et Wilder, il est trĂšs difficile de choisir quelqu’un parce qu’il a ses cĂŽtĂ©s forts. D’autres cĂŽtĂ©s (faibles), donc celui qui va utiliser les autres cĂŽtĂ©s pendant le match, espĂ©rons qu’une chose va se passer. Nous verrons le champion unifiĂ©. C’est quelque chose que les fans attendent depuis longtemps.

“Je suis sĂ»r qu’il y a des opinions diffĂ©rentes. Les gens choisissent de gagner le combat pour les deux gars.

POUR ET CONTRE

«Joshua est jeune et fort, il a trĂšs faim et est dĂ©terminĂ©. Wilder est expĂ©rimentĂ©, mĂȘme s’il est un poids lourd, il est plus lĂ©ger.

«Il y a toujours des avantages et des inconvĂ©nients des deux cĂŽtĂ©s. Le parcours amateur de Joshua en tant que champion olympique montre qu’il a de trĂšs bonnes compĂ©tences.

«Bien que Wilder soit un professionnel, un professionnel chevronné depuis trÚs longtemps maintenant (également médaillé de bronze olympique). Je veux dire des années.

«C’est un choix vraiment difficile Ă choisir. C’est qui? Mais un jour, nous espĂ©rons voir le match. Nous verrons un champion unifiĂ©. “

