Deontay Wilder vs Tyson Fury Full Pari Cotes

WBC Heavyweight titlist Deontay Wilder et Lineal champion Tyson Fury organise l’un des plus grands combats de l’histoire de la boxe ce samedi soir. Tout le monde a une opinion sur la façon dont ils pensent que cela se déroulera. Si vous êtes intéressé à dépenser un peu d’argent sur le gagnant ou si vous voulez aller un peu plus loin et prédire exactement comment le concours se terminera, vous pouvez trouver les cotes complètes pour le combat ci-dessous.

Pour ceux qui sont nouveaux dans le monde du jeu et qui ont besoin d’un peu de conseils, ne cherchez pas plus loin.

Si vous êtes un fervent partisan de Deontay Wilder et avez décidé de déposer de l’argent sur lui, alors un pari de 100 $ vous rapportera un peu plus de 90 $ en plus des 100 $ que vous aviez initialement prévus en premier lieu. Les mêmes résultats se produiront si vous décidez de prendre Fury à la place, car ils ont tous les deux les mêmes chances. Un autre tirage, bien que très improbable, est extrêmement rentable. À +2000 cotes, un pari de 100 $ vous rapportera un total de 2100 $.

Maintenant que vous avez compris comment fonctionne le jeu de sport, jetez un œil ci-dessous et voyez si vous aimez les probabilités pour le grand combat de ce samedi soir.

Gagnant du combat

Deontay Wilder-110Tie + 2000Tyson Fur-110

Combien de rounds se déroulera le combat?

Moins de 2 tours + 10002 tours ou plus-5000

Combien de rounds se déroulera le combat?

Moins de 4 tours + 5004 coups ou plus-910

Combien de rounds se déroulera le combat?

Moins de 6 coups +2756 coups ou plus-400

Combien de rounds se déroulera le combat?

Moins de 8 coups +1508 coups ou plus-200

Combien de rounds se déroulera le combat?

Moins de 10 coups + 10010 coups ou plus -139

Comment Deontay Wilder gagnera-t-il?

Deontay Wilder Rounds 1-4 + 650Deontay Wilder Rounds 5-8 + 400Deontay Wilder Rounds 9-12 + 500Deontay Wilder On Points + 800

Comment Tyson Fury gagnera-t-il?

Tyson Fury Rounds 1-4 + 1600Tyson Fury Rounds 5-8 + 1200Tyson Fury Rounds 9-12 + 1600Tyson Fury On Points + 150

Le combat durera-t-il les 12 manches complètes?

Vers le bas mais pas dehors

Deontay Wilder gagne après avoir été renversé + 900Tyson Fury gagne après avoir été renversé + 550

J’y vais dans 60 secondes

Deontay Wilder gagne en 60 secondes + 8000Tyson Fury gagne en 60 secondes + 20000

Paris individuels pour Deontay Wilder

Deontay Wilder au tour 1 + 3300Deontay Wilder au tour 2 + 2500Deontay Wilder au tour 3 + 2200Deontay Wilder au tour 4 + 2000Deontay Wilder au tour 5 + 1800Deontay Wilder au tour 6 + 1600Deontay Wilder au tour 7 + 1400Deontay Wilder au tour 8 + 1400Deontay Wilder en ronde 9 + 1600Deontay Wilder en ronde 10 + 2000Deontay Wilder en ronde 11 + 2200Deontay Wilder en ronde 12 + 3300

Paris individuels pour Tyson Fury

Tyson Fury en ronde 1 + 8000Tyson Fury en ronde 2 + 5000Tyson Fury en ronde 3 + 5000Tyson Fury en ronde 4 + 5000Tyson Fury en ronde 5 + 4000Tyson Fury en ronde 6 + 4000Tyson Fury en ronde 7 + 4000Tyson Fury en ronde 8 + 4000Tyson Fury dans le round 9 + 4000Tyson Fury dans le round 10 + 5000Tyson Fury dans le round 11 + 6600Tyson Fury dans le round 12 + 6600

Jugement final

Deontay Wilder par décision unanime + 1400Deontay Wilder par décision fractionnée + 1800Deontay Wilder par décision majoritaire + 3300Tyson Fury par décision unanime + 250Tyson Fury par décision fractionnée + 900Tyson Fury par décision majoritaire +1800