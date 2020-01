Deontay Wilder vs Tyson Fury II: “Le meilleur” pour commencer l’ère de la boxe des “Super poids lourds”

Tom Brown, le président de TGB Promotions, fera à nouveau partie de l’équipe Deontay Wilder avant son affrontement alléchant avec son rival Tyson Fury.

Brown a participé au premier duel entre les deux poids lourds en 2018, qui s’est terminé par un tirage au sort au Staples Center.

Après des pourparlers pour le match revanche au point mort l’année dernière, Fury a choisi de signer un accord lucratif avec Bob Arum’s Top Rank en association avec les promotions Queensberry de Frank Warren.

Comme certains maillots apuestas de caballos en nueva, Wilder est derrière Fury dans les fractions.

Ce sera le troisième d’un contrat de cinq combats pour Fury, qui cherche à capturer le titre WBC sur les réseaux PPV d’ESPN + et de FOX. Dans une fouille sournoise, Brown a révélé pourquoi il pensait que le «roi des gitans» avait décidé de ne pas entamer la bataille avec Wilder pour la deuxième fois en 2019.

“Le 22 février, à la MGM Grand Garden Arena, il y aura des bombes. Nous avons deux superstars ici. Les deux meilleurs poids lourds du monde », a déclaré Brown.

«Les deux combattants vont montrer beaucoup de passion lors de cette conférence de presse et tout au long du processus menant à ce combat car il y a tellement en jeu.

«Ce sont les meilleurs en boxe. Il n’y a rien de tel qu’un gros combat de championnat des poids lourds. Nous avons le coup de poing le plus dur invaincu, le poids lourd le plus redouté au monde et je crois l’un des grands poids lourds de tous les temps à Deontay Wilder.

“Il y a une raison pour laquelle Fury et son équipe ne voulaient pas la revanche immédiate juste après le premier combat. Il a pris quelques combats de mise au point à la place parce qu’il a ressenti ce pouvoir le 1er décembre. Cela ne va pas changer cette fois, il peut simplement demander à Luis Ortiz.

«J’ai eu la chance de promouvoir le premier combat et je pense que nous avons quelque chose de spécial dans ce match revanche. J’attends avec impatience un combat fantastique le 22 février et nous verrons tout le monde là-bas. »



iframe.apester-fill-content {min-width: 100%! important; hauteur: 100%! important}

DuBoef

Pendant ce temps, le président de Top Rank, Todd DuBoef, a discuté de l’importance de la confrontation avec Fury et Wilder, la qualifiant de «renaissance» pour la boxe poids lourd.

“Nous parlons de la boxe en pleine renaissance, mais c’est vraiment de la division poids lourds. C’est ce qui va créer cette renaissance plus que tout en ce moment.

«Tyson est si vrai, si granuleux et il le soutient avec tout ce qu’il fait. Lorsque vous le combinez avec Deontay Wilder, vous avez deux grandes personnalités.

“C’est vraiment le début de la prochaine course de super poids lourds pour le sport de la boxe.”

Le post Deontay Wilder vs Tyson Fury II: “Le meilleur” pour commencer l’ère de la boxe des “Super poids lourds” est apparu en premier sur WBN – World Boxing News.