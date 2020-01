Deontay Wilder vs Tyson Fury II undercard news: Intérêt pour Errol Spence

Nouvelles de boxe du monde 16/01/2020

Le prochain événement Deontay Wilder vs Tyson Fury II Pay-Per-View pourrait maintenant intéresser la règle unifiée actuelle et la star de P4P Errol Spence.

Les informations sur la sous-carte pour le match revanche massif entre Wilder et Fury sont diffusées avant le 22 février.

Les fans qui espèrent une extravagance de champions de boxe de premier rang contre des rangs supérieurs de batailles à succès devraient être extrêmement déçus.

Dans l’état actuel des choses, PBC et Top Rank ont ​​conclu un accord pour prendre chacun l’un des principaux emplacements pour les cartes. Le reste doit encore être officiellement approuvé.

WBN comprend qu’un éliminateur de poids welter IBF entre Kudratillo Abdukakhorov et Sergey Lipinets est à l’étude. Si cela est confirmé, cela aura des répercussions pour Errol Spence.

“The Truth”, qui détient actuellement les titres IBF et WBC à 147. L’Américain devait combattre Abdukakhorov lui-même. L’IBF a accordé un sursis à Spence en raison de son accident de voiture l’année dernière.

📸 Frank Micelotta / FOX

Spence va récupérer complètement mais n’est pas en mesure de se battre dès que l’IBF le souhaite. Par conséquent, Spence est maintenant prêt à rencontrer le vainqueur de cet affrontement à son retour.

Lié à des noms massifs, il est peu probable que Spence soit associé à de grands noms pour l’instant.

Abdukakhorov et Lipinets sont notés un et trois par l’IBF.

En outre, Emanuel Navarrete est aligné pour une défense de son titre WBO super bantamweight. Navarrete a connu une grosse course en 2019.

Poids lourd Charles Martin pourrait faire face Gerald Washington dans une attraction lourde. Alors que l’ami de Fury Isaac Lowe devrait également apparaître.

Rumeurs Jarrell Miller est à l’étude pour une place sur le projet de loi MGM Grand sont encore à s’éteindre.

POSSIBLE WILDER vs FURY II CARD

Deontay Wilder vs Tyson Fury (titre poids lourd WBC)

Emanuel Navarrete vs TBA (titre super poids coq WBO)

Kudratillo Abdukakhorov vs Sergey Lipinets (éliminateur de poids welter)

Charles Martin vs Gerald Washington (poids lourd)

Jarrell Miller vs TBA (poids lourd)

