Deontay Wilder vs Tyson Fury LIVE : Ils s’affrontent aujourd’hui pour le titre de champion des poids lourds de la WBC

Deontay Wilder contre Tyson Fury sera la vedette de l’un des combats de boxe les plus attendus de ces derniers mois. Pour le titre des poids lourds de la WBC, les deux combattants se retrouveront ce dimanche 22 février à 03h00 au Madison Square Garden à New York. La soirée sera télévisée sur Canal Plus a partir de 3h00.

Ce sera le deuxième concours que Deontay Wilder et Tyson Fury auront tout au long de leur carrière. Tous deux se sont battus pour se souvenir en décembre 2018, où le verdict final a été un match nul sur le plan technique. Malgré tout, les fans de boxe gardent un bon souvenir de ce match et il y a donc beaucoup d’espoir pour cette revanche.

Un détail à garder à l’esprit est que les deux combattants n’ont pas perdu jusqu’à présent dans leur carrière. L’Américain Deontay Wilder compte 41 victoires dans sa carrière, tandis que l’Anglais Tyson Fury en a 29.