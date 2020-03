Dereck Chisora ​​pense que “ce sera le combat le plus dur que j’aie jamais eu” contre Oleksandr Usyk

Publié le 13/03/2020

Par: Hans Themistode

Dereck Chisora ​​s’est bâti un nom au fil des ans.

Il est connu comme un prétendant Heavyweight impétueux et à la bouche forte. Pour autant que ses fans l’aiment, sa personnalité a frotté à peu près tout le monde qu’il est entré dans le ring de la mauvaise façon.

L’appeler un con serait un peu un compliment car la plupart de ses adversaires le décriraient comme un connard.

Jetez un coup d’œil à sa longue histoire de susciter la controverse.

La conférence de presse de Chisora ​​en 2016 pour son premier match contre Dillian Whyte s’est rapidement transformée en un concours de la WWE alors qu’il lançait une table directement à la tête de son adversaire. En 2019, Chisora ​​a fait des allers-retours avec Regis Prograis pour savoir qui devrait être en tête d’affiche de l’émission du 26 octobre. Cela ne semble pas être un gros problème, non? Eh bien, lorsque vous considérez que Chisora ​​dépasse d’environ 100 livres son homme, alors vous verrez rapidement le problème.

Que diriez-vous de son concours de 2012 avec David Haye? La plupart des combattants qui décident de se lancer dans des matchs avec leurs adversaires gardent généralement leurs mains pour eux. Pourtant, dans ce cas, les deux hommes ont commencé le combat tôt.

Pour résumer le tout, Chisora ​​a un moyen de se mettre sous la peau de ses adversaires.

Alors maintenant qu’il s’est officiellement engagé pour combattre l’ancien concurrent Cruiserweight Oleksandr Usyk à l’O2 Arena, Chisora ​​a été étonnamment gentil. Peut-être un peu trop gentil.

“C’est un gars drôle, il aime la vie, il aime tout”, a déclaré Chisora ​​lors d’une récente conférence de presse. «C’est un garçon. Il est cool. Je ne peux vraiment rien dire de mal à propos de cet homme. Il a tant fait en quatre ans. Il s’est bien débrouillé. Il est incroyable, je suis un grand fan de lui. “

C’est assez nouveau. Chisora ​​n’a jamais été connu comme le genre de combattant à être si complémentaire. Mais après quelques minutes pendant la conférence, nous avons rapidement compris pourquoi.

“Ça va être dur, je ne vais pas te mentir. Je pense que ce combat sera le combat le plus dur que j’aie jamais eu. Pas parce que le gars n’a pas de pouvoir, mais à cause de la précision de ses coups de poing et de la façon dont il les jette. Quand il les jette, il est incroyable. “

Vitali Klitschko, David Haye, Kubrat Pulev, Tyson Fury et Dillian Whyte sont parmi la longue liste de champions et de prétendants de haut niveau qui sont entrés dans le ring avec Chisora. Alors, qu’est-ce qui différencie l’ancien champion incontesté des Cruiserweight des autres?

“Il va danser mon frère. Il va danser. Où pouvez-vous trouver des gars qui peuvent se battre comme lui? Nulle part. Le gars est un danseur. Il va danser. Je prends déjà des cours de danse. Le gars va être en feu, mec. Je vais devoir manger du cuir, je ne vais pas te mentir. Je vais manger du cuir. Je vais probablement en prendre cinq avant d’en avoir un, mais c’est ce que c’est. Je mange cette merde pour le petit déjeuner. La faim demeure et le dévouement est le même. »