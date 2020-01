Derrick Henry défie l’analyse et pourrait dominer ces éliminatoires de la NFL

La formule scientifique de l’élan est la masse multipliée par la vitesse. C’est l’équation de Derrick Henry.

Henry a enseigné son équation aux Patriots à maintes reprises samedi dernier, propulsant les Titans vers une victoire de 20-13 et accordant à la Nouvelle-Angleterre sa première défaite en séries éliminatoires en une décennie. Il a couru pour 182 verges sur 34 courses: plus de courses que n’importe quel joueur avait enregistré dans un match cette saison, plus de verges au sol que n’importe quel joueur avait compté dans un match éliminatoire depuis 2008, et plus de verges au sol que les Pats n’avaient permis à un seul joueur. dans un match éliminatoire dans l’histoire de la franchise.

La Nouvelle-Angleterre est entrée en lice avec le non de la ligue. 1 défense marquante, une unité qui a intercepté plus de passes et permis moins de touchés que quiconque. Derrière Henry, les Titans ont simplement valsé autour des obstacles présentés par le groupe, tentant seulement 16 passes pour 71 yards. Aucune équipe n’avait remporté un match avec si peu de verges par la passe cette saison, et aucune équipe n’avait gagné un match éliminatoire avec si peu de verges par la passe depuis 2010.

Pendant la plupart des quatre premières saisons de Henry dans la NFL, le vainqueur du trophée Heisman a été largement considéré comme une réflexion après coup. En 2016 et 2017, il était le remplaçant d’un DeMarco Murray vieillissant. En 2018, il est devenu le partant des Titans, mais il a tout de même partagé avec le moins productif Dion Lewis. Henry a même commencé faiblement en 2019. Au cours des 56 premiers matchs de sa carrière dans la NFL, Henry s’est précipité pour 100 verges seulement cinq fois. On ne parlait vraiment de lui que parmi les propriétaires de fantasy à la recherche d’un RB2 de niveau intermédiaire.

Depuis la semaine 10 de cette saison, Henry a atteint la barre des 100 verges en six des sept matchs qu’il a disputés. Il a réussi quatre performances de 100 verges consécutives – toutes dans des victoires au Tennessee – avant d’accumuler 211 verges et trois touchés lors d’une victoire de la semaine 17 contre les Texans.

Après la semaine 9, Henry était 10e sur la liste de course de la NFL, à 250 mètres derrière Dalvin Cook du Minnesota. Fort de sa sortie de 211 verges à la semaine 17, Henry a décroché le titre de champion de la ligue. Mais il a fait plus que simplement élever ses statistiques. En entrant dans la semaine 10, les Titans semblaient morts dans l’eau après un départ de 4-5. Ils ont désormais 6-2 et ont maintenant battu la plus grande dynastie de l’histoire du football. Une grande partie du mérite de ce revirement est allée à Ryan Tannehill, le quart-arrière qui a pris en charge l’infraction au cours de la semaine 6 et a terminé en tant que leader de la NFL dans le classement des passants. Mais le retournement du Tennessee en 2019 coïncide plus étroitement avec la transformation d’Henry d’une autre course en une force de la nature imparable.

Si Henry est le joueur sur lequel il était dans la dernière ligne droite, il est le meilleur porteur de ballon de la ligue. Cela peut ne pas sembler beaucoup à une époque où les passes efficaces ont remplacé la course à pied, mais Henry utilise son pur muscle pour un effet dévastateur. Il fait valoir qu’une infraction basée sur des défenseurs au bulldozer peut fonctionner – tant que votre porteur de ballon est Derrick Henry.

Henry court dans la façon dont les Jeeps conduisent dans les publicités. Nous voyons une Jeep sur un terrain dangereux: montagnes, champs de blocs, déserts, friches glacées, Mordor. La transmission intégrale se met en marche et le véhicule propulse une pierre qui déchirerait ma Prius. Normalement, les gens conduisent dans un but précis: se rendre du point A au point B. Pas dans les publicités Jeep. On ne sait pas pourquoi la Jeep doit traverser ces plaines escarpées de la mort. Mais celui qui conduit serait malheureux de rouler sur des routes régulières sans blocs. Ou peut-être que la voiture serait malheureuse.

Derrick Henry est similaire. Il pouvait courir à travers un trou grand ouvert créé par la brillante ligne offensive du Tennessee. Mais il ne s’agit pas d’aller du point A au point B. Les premiers downs et touchdowns sont fortuits. Henry semble plus heureux quand il domine les défenseurs qui se tiennent sur son chemin.

Avec 6 pieds 3 pouces et 247 livres, Henry est le plus gros porteur de ballon de la NFL, en termes de taille et de poids. (Si vous voulez diviser les poils, quelques arrières sont plus lourds. Cela dit, la majorité des arrières de la NFL sont plus légers que Henry.) Depuis 2000, il n’y a eu qu’un seul porteur de ballon plus haut que Henry pour assister à la combinaison de la NFL: le Brandon Jacobs de 6 pieds 4 pouces.

Mais Henry n’est pas seulement un géant; ce camion passe également de 0 à 60 en un rien de temps. Il n’y a eu qu’un seul joueur de la NFL plus lourd que Henry pour afficher un temps de tir plus rapide de 40 mètres (l’ancien arrière des Falcons d’Atlanta T.J. Duckett). Et Duckett, à 6 pieds même, est trois pouces plus court que Henry. Dire que Henry est unique en son genre n’est pas une exagération. Il n’y a jamais eu de retour de la NFL aussi haut, aussi grand et aussi rapide.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



Vous vous attendez à ce qu’un gros morceau d’un porteur de ballon soit bon pour courir par contact, et Henry l’est. Cette saison, il a mené la NFL en verges après contact (973), a terminé deuxième en verges après contact par tentative (3,2) et troisième en plaqués brisés (29). Mais ce qui rend Henry si distinctif, c’est qu’il n’est pas seulement une montagne de muscles qui éclate en tas. Alors que d’autres gros arrières ont été des spécialistes du court métrage, Henry est plutôt un spécialiste du gain long. Depuis son arrivée dans la ligue en 2016, il a réalisé sept touchés au sol de plus de 50 mètres. Aucun autre porteur de ballon n’a même sept de plus de 30 verges. En 2018, Henry avait un score de 99 verges au sol, ce qui, selon la logique, est à égalité depuis le plus longtemps dans l’histoire du football. Henry est l’un des rares joueurs à pouvoir dépasser les joueurs de ligne et les secondeurs sur la ligne de mêlée, puis dépasser les arrières défensifs en le poursuivant en champ libre.

Henry détient le record national de précipitation au secondaire en carrière, battant la marque établie par Ken Hall, un quart-arrière à une seule aile du Texas, dans les années 1950. Les records nationaux de carrière au secondaire sont notoirement difficiles à battre, pour des raisons évidentes. Vous souvenez-vous d’avoir été en neuvième année? Avez-vous déjà essayé de battre des personnes âgées? Probablement pas. Ils étaient comme une espèce différente.

Pour établir le record national de précipitation au lycée en carrière, vous devez non seulement jouer au football universitaire en tant que sous-classe, mais vous devez également dominer. Eh bien, voici Henry en deuxième année de lycée. (C’est le grand gars.)

Henry avait peut-être 28 ans quand il était adolescent, mais sa domination avait de la place pour grandir. Au cours de sa dernière année au Yulee High School en Floride, il s’est précipité pour 4 261 verges et 55 touchés. Il a couru pour un minimum de 189 verges à chaque match, terminant avec une sortie de 45 passes, 510 verges, six touchés contre Andrew Jackson High de Jacksonville. Voici une vidéo phare de sa saison senior. Cela fait neuf minutes et Henry y est abordé sept fois au total.

Yulee a mené 630 matchs offensifs au cours de la saison 2012; 462 ont été portés par Henry. Normalement, je serais furieux contre un entraîneur de lycée pour avoir exposé un jeune athlète à tant de possibilités de blessures. Mais en regardant la cassette, j’ai une question différente: pourquoi les Hornets ont-ils lancé le ballon 86 fois?

Prendre ce moment pour vous rappeler / vous informer que le journal de match de Derrick Henry de sa saison senior au lycée …

EST LA CHOSE LA PLUS FOLLE QUE VOUS VOYEZ JAMAIS. pic.twitter.com/eALkCGHVF6

– Pick Six Podcast (@picksixpod) 5 janvier 2020

En tant que fans de la NFL, nous avons l’habitude de regarder sur un terrain et de voir le porteur de ballon comme le plus petit gars. Les monteurs de lignes offensifs sont souvent de petites planètes; les récepteurs larges sont des sprinters régulièrement grands; les secondeurs sont des boules de muscle de 250 livres; même les quarts-arrière mesurent parfois 6 pieds 6 pouces. Les running backs sont des speedsters de taille régulière qui peuvent tisser entre les grands garçons. Sur la cassette de Henry, cependant, il est le plus grand joueur sur le terrain. Il semble que Nintendo ait fait une suite de football à Mario Tennis et Mario Golf. Et dans cette version, Henry est Bowser.

La domination s’est poursuivie en Alabama. En tant que recrue, Henry était troisième sur le tableau de profondeur derrière T.J. Yeldon et Kenyan Drake, mais en moyenne 10,9 verges par course dans le temps limité où il a touché le ballon. Dans le Sugar Bowl de cette saison contre l’Oklahoma, il a pris une passe d’écran pour un touché de 61 verges, traversant un groupe de Sooners autour de la ligne de mêlée et dépassant les sécurités dans la zone des buts. Pablo Viruega, qui annonce des matchs de football universitaire pour ESPN Deportes, a crié «¡El Tractorcito!» Alors que Henry faisait irruption dans la zone des buts. Henry n’a jamais eu besoin d’un autre surnom: appeler Henry un tracteur à taille humaine reste le meilleur moyen de le résumer.

En tant que junior, Henry s’est précipité pour au moins 200 verges en quatre matchs et moins de 100 verges en cinq matchs, dont trois étaient des compétitions hors conférence dans lesquelles Henry a été éliminé tôt. Il avait 271 verges dans le très important Iron Bowl contre Auburn, 189 verges dans le match pour le titre de la SEC contre la Floride et 158 ​​verges avec trois touchés en championnat national contre Clemson. Avant ce match de Clemson, l’ancien porteur de ballon Bama et son compatriote vainqueur de Heisman, Mark Ingram, ont rejoint le Crimson Tide sur le terrain pour le tirage au sort. Ingram ressemblait à un lycéen; Henry ressemblait à un pro.

vous souvenez-vous quand le porteur de ballon de la NFL Mark Ingram se tenait à côté du porteur de ballon Derrick Henry pour le tirage au sort lors du match pour le titre CFP pic.twitter.com/IRJ57WNsUU

– Rodger Sherman (@rodger) 5 janvier 2020

Au lycée, Henry était un dieu. Au collège, Henry était un dieu. Puis chez les pros, Henry a été négligé. Il était le deuxième défenseur du tableau lors du repêchage de 2016, ce qui aurait pu dans le passé faire de lui un choix parmi les cinq premiers. En 2016, il a toutefois terminé 45e, 41 places derrière Ezekiel Elliott. Les Titans n’ont pas vraiment fait de Henry leur vedette avant cette saison.

Et je comprends en quelque sorte. Je crois en l’analytique, qui suggère que les passes ont beaucoup plus de valeur que la course à pied et que, contrairement à la sagesse traditionnelle du football, vous n’avez pas besoin d’établir la course pour configurer les jeux de passes. Les équipes peuvent exécuter une action de jeu efficacement, quelle que soit la fréquence à laquelle elles courent ou à quel point elles sont bonnes. Et Henry est un inconvénient dans le jeu de passes. Alors que bon nombre des arrières les plus précieux de cette époque peuvent contribuer en tant que récepteurs (Alvin Kamara, Christian McCaffrey, Saquon Barkley, etc.), Henry n’a jamais été habile à courir des itinéraires ou à attraper des ballons de football. Au lycée, il a eu 1 397 courses de carrière et huit réceptions de carrière. Au collège, il a eu 602 courses et 17 réceptions. Cette saison, il n’a eu que 18 réceptions, 45e parmi les coureurs. Dans sa carrière, Henry a 57 prises et sept gouttes, ce qui signifie qu’il a perdu plus de 10% des balles capturables lancées. (Et les lancers dans le dos ne sont généralement pas des briseurs de doigts.) Dans le Tennessee, Henry a toujours été associé à une option de capture de passes plus habile.

Ainsi, lorsque Henry entre en jeu, les défenseurs savent qu’ils peuvent rentrer plus loin que d’habitude. Au cours de l’année recrue de Henry, il a fait face à des défenses avec huit hommes dans la surface sur 52,7% de ses portages – plus que n’importe quel joueur dans n’importe quelle saison depuis que les NextGenStats de la NFL ont commencé à suivre les alignements défensifs. En 2017, Henry a affronté huit hommes dans la surface sur 50% de ses portées. Cette saison, il y avait huit hommes dans la surface avec 35,1%, le cinquième plus grand nombre de la ligue. La plupart des joueurs devant lui sont des sauvegardes exécutées en premier.

Mais Henry est unique en ce que la quantité de défenseurs repérés pour le percer n’a pas d’importance. Henry est le seul joueur de la base de données NextGenStats à affronter huit hommes dans la surface sur plus de 50% de ses portées et toujours en moyenne au moins 4,0 yards par portage – et il l’a fait deux fois, en 2016 et 2017. En 2019, Henry a en moyenne 5,1 verges par tentative, cinquième de la ligue, tout en menant la ligue en portant et en faisant face à plus de boîtes empilées que tout autre joueur de la ligue. Il prend le contact et continue de bouger.

Les Titans semblent être un véritable reproche à la prémisse qu’il n’y a aucune valeur à courir pour configurer le laissez-passer. Bien que je pense que l’établissement de la course est une logique archaïque du football qui n’est pas étayée par des données, il est difficile de regarder la transformation de Tannehill de personne en superstar et je pense que cela n’est pas lié à la présence d’Henry. Lors de la dernière saison de Tannehill avec les Dolphins en 2018, ses arrières étaient Kenyan Drake et Frank Gore, que les défenses n’avaient pas besoin de respecter. Drake a attiré une boîte de huit joueurs sur seulement 10 pour cent de ses portages, le quatrième le moins de la ligue; Gore a attiré une boîte de huit hommes sur 12,2% de ses portages, 10e moins.

Maintenant, Tannehill fait face à des défenses qui sont, avant tout, terrifiées de se faire transporter par El Tractorcito. Regardez à quel point le jeu suivant est facile pour les Titans. Le Tennessee sort en formation I comme en 1985, et la défense s’engage à arrêter la course. Un faux jeu simple attire les trois secondeurs vers la ligne de mêlée; Tannehill sort et lance une inclinaison à A.J. Marron; et Brown court devant les défenseurs restants pour un touché facile. Henry ouvre tout en faisant en sorte que les meilleurs athlètes de la NFL ressemblent à des lycéens du nord de la Floride de 5 pieds 10, assez malheureux pour attirer les Hornets de Noël à leur horaire.

Le mouvement analytique ne prévoit pas de retour en force dominant les matchs les plus importants de la saison. Mais lorsque vous regardez Henry lié par-dessus des défenseurs comme des Jeeps par-dessus des rochers, il semble qu’il n’y ait qu’une seule équation qui compte: la masse multipliée par le volume.