Derrick Webster a affronté Gabriel Pham le 7 mars au Bally’s à AC

RINGSIDE 06/02/2020

Les super poids moyens populaires du South Jersey, Derrick Webster et Gabriel Pham se rencontreront dans l’événement principal alors que Hard Hitting Promotions fera ses débuts au Ballys Atlantic City Hotel and Casino le samedi 7 mars.

Le combat mettra en évidence une carte de huit combats.

Webster de Glassboro, New Jersey a un dossier de 28-2 avec 14 KO.

Le Webster de 37 ans est un professionnel de 11 ans qui a remporté des victoires sur Obadai Sai (23-1), Thomas Awimbono (25-5), Frankie Filippone (22-5-1) et Francisco Cordero (38-9). Webster vient de perdre une décision contre invaincu Lennox Allen le 15 février 2019 à Hinckley, Minnesota.

Pham d’Atlantic City a un dossier de 11-2 avec cinq KO.

Pham, 30 ans, est également un professionnel de 11 ans qui a gagné sur Michael Glenn (2-0), Chauncey Fields (4-1) et Jaba Khositashvili (4-0). Pham vient de battre Ievgen Khytrov le 1er août à Monroeville, en Pennsylvanie.

Les combattants prévus pour figurer sur la sous-carte seront légers Jeremy Cuevas (12-1, 9 KOs) de Philadelphie; le poids léger junior Christian Tapia (10-0, 9 KOs) de Coamo, Porto Rico; poids léger Benny Sinikin (5-0, 3 KOs) de Philadelphie; poids welter junior Tre’Sean Wiggins (11-4-3, 6 KOs) de Newburgh, New York; super léger Jan Carlos Rivera (4-0, 4 KOs) de Philadelphie; poids moyen Isiah Seldon (13-3-1, 4 KO) d’Atlantic City; super poids welter Jeff Lentz (5-1, 1 KO) de Lanoka Harbour, NJ. Tous les adversaires et plus de combats seront annoncés sous peu.

Les billets sont le mercredi 5 février pour 100 $ pour VIP, 65 $ pour Ringside et 50 $ pour VIP et peuvent être achetés sur www.ticketmaster.com et au Caesars Box Office.