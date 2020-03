Derrick Webster fait pression pour une élimination directe contre Gabriel Pham

RINGSIDE 06/03/2020

Ce samedi soir, le super-poids moyen Derrick Webster (28-2, 14 KOs) considère Gabriel Pham (11-2, 5 KOs) comme un simple tremplin alors qu’ils se rencontrent dans un combat de huit rounds qui servira d’événement principal au Ballys Atlantic City Hotel and Casino.

La carte est promue par Hard Hitting Promotions.

Webster de Glassboro, New Jersey est extrêmement confiant car il entre dans la volonté d’être présenté comme une épreuve de force Super Middleweight du South Jersey.

«Mon camp était incroyable. Je devais me battre en octobre, mais mon adversaire a pris beaucoup de poids. J’ai pris environ deux jours de congé et j’étais de retour au gymnase. J’ai ensuite reçu un appel pour combattre Demond Nicholson, mais on nous a proposé ce combat. »

Il y a une certaine familiarité avec Pham car Webster a battu Pham dans le dernier combat amateur de Webster et les deux se sont affrontés.

«Quand je me suis disputé avec lui, les entraîneurs m’ont dit de me détendre et de retenir mes coups de poing. C’est tout ce que vous devez savoir. “

«Il n’a aucune chance de me battre. Je n’ai rien à craindre dans ce combat. Ce combat est plus pour lui que pour moi. Il n’impose pas de menace. Il n’y a personne sur son curriculum vitae avec mes capacités et lors de son dernier combat, il a été éliminé par Ievgen Khytrov d’une balle dans le corps. »

Bien que Pham soit d’Atlantic City, Webster pense qu’il est le combattant de sa ville natale car ce sera son 6e combat sur la promenade.

«Atlantic City est ma ville. Je suis en tête d’affiche ici depuis le tout début de ma carrière. Ils m’aiment à Atlantic City. La seule raison pour laquelle il participe à un événement principal est à cause de moi. La seule raison pour laquelle il est sur un panneau d’affichage est à cause de moi. Il doit être au top de son art pour être compétitif avec moi. Je regarde plus loin les matchs pour le titre mondial, où il n’a jamais été classé. L’essentiel, c’est que je ne serai pas satisfait de ma performance si je ne l’assomme pas. “

En six rounds:

Anthony Young (21-2, 8 KOs) d’Atlantic City affronte Jorge Martin Garcia (13-7-1, 3 KOs) de Buenos Aries, Argentine dans un combat de welters de six rounds.

Jeremy Cuevas (12-1, 9 KOs) de Philadelphie affronte Nestor Hugo Paniagua (26-9-2, 17 KOs) de Santa Fe, Argentine dans un combat léger.

Christian Tapia (10-0, 9 KOs) de Coamo, Puerto Rico combat Carlos Colon (5-2, 2 KOs) de Hatillo, Puerto Rico dans un concours de super poids plume.

Thomas Velasquez (9-0-1, 5 KOs) de Philadelphie affronte Gustavo Molina (24-21, 9 KOs) de Tlaxcala, Mexique dans un combat léger.

Isiah Seldon (13-3-1, 4 KOs) d’Atlantic City combat Darryl Bunting (4-6-2, 2 KOs) d’Asbury Park, NJ dans un combat super-moyen de six rounds.

En combats de quatre rounds:

Benny Sinakin (5-0, 3 KOs) de Philadelphie affronte Leroy Jones (3-7, 2 KOs) de Saint Louis dans un concours de poids léger.

LE POIDS EN AURA LIEU VENDREDI AU LIVRE CHEZ BALLYS A 15H ET

Les billets sont en vente maintenant pour 100 $ pour VIP, 65 $ pour Ringside et 50 $ pour VIP et peuvent être achetés sur www.ticketmaster.com et au Caesars Box Office.