Des adversaires nommés pour Ángel “Bebito” Aponte et Xánder Zayas le 28 février “A Puno Limpio”

RINGSIDE 16/02/2020

📷 Mikey Williams

Invaincu Ángel “Bebito” Aponte et Xánder Zayas, ont déjà des rivaux pour leurs combats dans “A Puño Limpio” le 28 février au Rubén Zayas Montañez Coliseum à Trujillo Alto, dans une présentation PR Best Boxing Promotions (PRBBP) en association avec Spartan Boxing et Top Rank.

«Nous terminons déjà le spectacle. Nous avons des rivaux pour Bebito Aponte et Xander Zayas et nous continuons à travailler pour apporter de bons combats au public », a déclaré le promoteur Iván Rivera, président de PRBBP. “Nous aurons Carlos Arrieta dans un autre des principaux combats et un total de huit combats.”

L’événement Mein sera l’un des combattants invaincus lorsque Angel “Bebito” Aponte (7-0, 3 kos), natif de San Juan, affrontera le mexicain Irving Macías (7-0, 4 kos) à 130 livres et huit rounds.

Dans un autre des combats principaux, l’espoir de 17 ans au Top Rank, le Portoricain Xánder Zayas (3-0, 2 kos), affrontera l’Américain Marklin Bailey (6-6, 4 kos) en action programmée en six manches en 147 livres sterling.

L’incroyable Portoricain Carlos «The Chosen One» Arrieta (11-0, 7 kos), originaire de Trujillo Alto, rencontrera un rival à déterminer à 10 tours et 122 livres dans un autre combat principal.

Les cinq combats restants de la soirée seront annoncés sous peu.