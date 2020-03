Des événements de boxe en danger pour les MOIS à venir

Phil Jay 13/03/2020

Le coronavirus n’est pas une blague et pas une seule personne, sport ou hiérarchie n’est à l’abri de cette maladie hautement contagieuse et potentiellement mortelle… et cela inclut la boxe.

N’OUBLIEZ PAS le fait que les fermetures de sa semaine ne sont qu’un début.

Les États-Unis prennent des mesures énergiques pour freiner la propagation de ce virus. Le Royaume-Uni, quoique tardivement, fera bientôt de même.

Tous les pays les plus touchés par des centaines de cas et plus, en ce moment, se dirigent vers un arrêt complet dans les quatre à douze prochaines semaines.

Tous les événements de boxe qui doivent avoir lieu d’ici à juin sont très vulnérables et devraient être annulés en vertu de nouvelles mesures.

Les États-Unis ont commencé à interdire complètement les rassemblements sportifs, le Royaume-Uni étant presque certain de suivre lorsque leur Premier ministre aura finalement pris sa décision.

World Boxing News a pris position dès le début des annulations. Une position solide selon laquelle tous les événements imminents ne risquent pas de se dérouler comme prévu.

Sérieusement, chaque événement de boxe du premier semestre de cette année devrait et ne devrait pas avoir lieu, ce que l’Organisation mondiale de la santé a déjà souligné.

Jusqu’à présent, l’OMS a laissé aux gouvernements respectifs le soin de décider de leur propre plan d’action, mais ceux adoptés par les États-Unis et le Royaume-Uni n’ont pas fonctionné jusqu’à présent.

Dans les prochains jours, des changements encore plus importants dans la vie quotidienne arrivent… et croyez-moi, il n’y aura plus de boxe de haut niveau pendant un certain temps.

LONDRES

Le fait que les éliminatoires olympiques se déroulent à Londres lorsque chaque épreuve aux États-Unis, à l’exception de quelques épreuves sans ventilateur, a été reportée est assez choquant. La Grande-Bretagne court un grave danger de faire beaucoup plus de dégâts que nécessaire en gardant les événements ouverts ce week-end.

Il est à craindre qu’il ne soit trop tard pour sauver certaines personnes vulnérables à moins que des mesures ne soient prises avant que la première cloche sonne sur les concours en attente.

Toutes les émissions qui ont lieu courent le risque considérable de mettre en danger les fans vulnérables et doivent rendre ces événements sans fréquentation. C’est un impératif.

Le monde est sur le point de se déchaîner au cours des prochains mois et plus tôt les gens commenceront à devenir réels… mieux nous avancerons tous.

Certaines personnes impliquées dans le sport semblent refuser de reconnaître la gravité de ce à quoi les gens sont confrontés. Alors que d’autres s’enfouissent simplement la tête dans le sable.

Ce n’est certainement pas un «business à l’habitude» et nous pourrions bientôt voir un arrêt brutal de la vie telle que nous la connaissons.

Le coronavirus ou COVID-19 est là pour rester, et à moins qu’un vaccin miracle ne soit trouvé, il ne disparaîtra pas dans une semaine, une quinzaine ou même un mois.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay