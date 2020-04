Des stars de la PBC, dont Andy Ruiz Jr. et Luis Ortiz, suivent Deontay Wilder avec une sortie médiatique

RINGSIDE 18/04/2020

S’appuyant sur l’apparence de mercredi par l’ancien champion des poids lourds Deontay Wilder sur le podcast PBC, une programmation mettant en vedette certains des meilleurs poids lourds de PBC sera mise en avant sur les plateformes de médias sociaux de PBC la semaine prochaine alors que les combattants continueront de dialoguer avec les fans pendant la distanciation sociale.

L’ancien champion des poids lourds unifié Andy Ruiz Jr. apparaît sur “Time Out With Ray Flores” en direct sur la page Instagram de la PBC ce lundi 20 avril à 15 heures. ET / 12 h PT.

Les poids lourds passionnants et anciens challengers du titre Chris Arreola et Dominic Breazeale apparaîtront sur le podcast PBC avec les hôtes Kenneth Bouhairie et Michael Rosenthal. Le podcast sera disponible le mercredi 22 avril sur le site Web de la PBC, iTunes, Spotify, Soundcloud, Stitcher, Spreaker et d’autres points de vente.

Le concurrent des poids lourds Adam Kownacki apparaîtra dans la série «At Home With…», en direct sur la page Facebook de la PBC le mercredi 22 avril à 16 h. ET / 13 h PT. Le concurrent des poids lourds Luis Ortiz apparaîtra également sur «At Home With…» en direct sur la page Facebook de la PBC le vendredi 24 avril à 16 h. ET / 13 h PT.

La sensation invaincue des poids lourds Efe Ajagba apparaîtra sur “Going The Distance” sur la page YouTube de PBC le jeudi 23 avril. Ajagba interrompra son combat contre Iago Kiladze à 16 heures. ET / 13 h PT.

De plus, «PBC Replay» proposera une rediffusion de la carte télévisée complète pour la première confrontation Deontay Wilder contre Luis Ortiz sur la page YouTube de PBC le samedi 25 avril à 20 h. E / 17 h PT.

Le programme de cette semaine est à nouveau chargé de certaines des principales attractions de PBC partageant leurs idées et leur vie pendant ces temps difficiles. Restez à l’écoute. Il y a plus à venir.