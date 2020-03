Des statistiques incroyables révélées sur 54 ans au sommet pour le promoteur Bob Arum

Ringside 31/03/2020

Top Rank a dévoilé une série de statistiques remarquables pour célébrer les 54 ans du promoteur du Temple de la renommée Bob Arum en boxe.

L’homme de 88 ans s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour se souvenir de son premier événement dans les années 1960.

Dans ce qui a été un mandat spectaculaire, la carrière d’Arum est passée de force en force et ne montre aucun signe de ralentissement.

Bob Arum a commencé au sommet et il est toujours là. Avocat exerçant une seule fois qui travaillait dans la division fiscale du bureau du procureur américain pour le district sud de New York, Arum a promu sa première carte le 29 mars 1966.

Muhammad Ali a défendu son titre mondial des poids lourds aux Maple Leaf Gardens de Toronto contre le challenger canadien George Chuvalo et a remporté une décision unanime en 15 tours.

Arum prévoyait de mettre en scène Ali-Chuvalo à Chicago, mais la Commission des sports de l’État de l’Illinois a interdit Ali en raison de ses propos «antipatriotiques» sur la guerre du Vietnam.

Ainsi, Arum est allé au nord de la frontière, et le propriétaire des jardins de Maple Leaf Harold Ballard a accueilli Ali et Arum à bras ouverts. Chuvalo a accepté le combat avec moins de trois semaines de préavis après le retrait de son adversaire d’origine, Ernie Terrell, et le reste est l’histoire de la boxe.

“Ce fut un moment mémorable et fou dans notre pays”, a déclaré Arum. «Après avoir été expulsé de Chicago, Ballard nous a dit que nous pouvions amener le combat à Toronto. C’était un homme de parole.

«Plus de 50 ans plus tard, Ali-Chuvalo à Toronto est toujours la promotion la plus difficile de toute ma carrière.»

Arum a fini par promouvoir 27 combats Ali et a transformé Top Rank (incorporé en 1973) en une marque internationale qui a promu 2079 cartes de combat et 655 combats de titre mondial dans 42 États américains et 92 villes étrangères ou internationales.

Beaucoup des plus grands combattants du dernier demi-siècle ont combattu sous la bannière Top Rank, notamment:

Sugar Ray Leonard.

Thomas Hearns.

Merveilleux Marvin Hagler.

Johnny Tapia.

Manny Pacquiao.

Floyd Mayweather Jr.

Roberto Duran.

George Foreman.

Oscar De La Hoya.

Timothy Bradley Jr.

James Toney.

Erik Morales.

Juan Manuel Marquez.

Alexis Arguello.

Michael Carbajal.

Miguel Cotto.

Emile Griffith.

Carlos Monzón.

Terence Crawford.

Vasiliy Lomachenko.

Tyson Fury.

Arum a déclaré: «Cela a été un enfer de 54 ans. Je suis honoré d’avoir fait la promotion de plusieurs des plus grands boxeurs de l’histoire.

«Je n’aurais jamais pu prévoir cela il y a 54 ans. J’ai hâte de vivre encore plus de nuits mémorables au bord du ring. »

Top Rank / Bob Arum en chiffres:

2079: cartes de combat promues.

824: Émissions sur la famille de réseaux ESPN.

655: promotion des combats pour le titre mondial.

517: Spectacles promus au Nevada.

412: Spectacles promus dans le New Jersey.

219: villes américaines dans lesquelles Top Rank a fait sa promotion.

195: Spectacles promus en Californie.

154: Spectacles promus au Texas.

129: Émissions promues sur HBO.

92: Villes étrangères ou internationales dans lesquelles Top Rank a fait sa promotion.

73: Émissions promues sur ABC.

72: Spectacles promus dans l’État de New York.

69: Spectacles promus en Arizona.

63: Spectacles promus à Porto Rico.

52: Spectacles promus au Mexique.

49: Les émissions à la carte sont promues.

47: Spectacles promus dans l’Illinois.

42: États dans lesquels Top Rank a promu la boxe.

41: Miguel Cotto combat promu.

41: Spectacles promus en Pennsylvanie.

38: Michael Carbajal combat promu.

38: Spectacles promus à New York.

37: Oscar De La Hoya combat promu.

36: Johnny Tapia combat promu.

35: Les combats de Floyd Mayweather Jr. sont promus.

33: James Toney combat promu.

32: Erik Morales combat promu.

31: Spectacles promus en Floride.

28: Iran Barkley combat promu.

27: Muhammad Ali combat promu ou co-promu.

26: Pays étrangers dans lesquels le Top Rank a fait la promotion, plus Porto Rico.

25: Les combats de Freddie Roach sont promus.

24: Spectacles promus au Nouveau-Mexique.

23: Promotion des combats pour le titre mondial des poids lourds.

22: Terence Crawford combat promu.

20: Les combats merveilleux de Marvin Hagler sont promus.

20: les combats de Manny Pacquiao sont promus.

19: Juan Manuel Marquez combat promu.

14: Les combats de George Foreman sont promus.

14: Spectacles promus en Chine.

13: Thomas Hearns combat promu.

10: Alexis Arguello combat promu.

10: Ray Mancini combat promu.

9: Les combats de Timothy Bradley Jr. sont promus.

8: Roberto Duran combat promu.

7: Sugar Ray Leonard combat promu.

7: Les combats de Julio Cesar Chavez Sr. sont promus.

5: Carlos Monzón combat promu.

5: Emile Griffith se bat contre les combats.

4: Mike Tyson combat promu.

3: Les combats de Tyson Fury sont promus.

2: Larry Holmes combat promu.

1: promotion du saut Evel Knievel Snake River Canyon.

0: Spectacles (jusqu’à présent) promus par Top Rank en: Alabama, Alaska, Arkansas, Kansas, Dakota du Sud, Vermont, Virginie et Wyoming.

Ça a été une explosion.