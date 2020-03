Des trous dans les murs! – La nuit «Iron» Mike Tyson était le meilleur qu’il pouvait être

Phil Jay 14/03/2020

Beaucoup a été dit sur la façon dont un pic Mike Tyson aurait réussi à n’importe quelle époque de la boxe, certains pensant même qu’il était le meilleur de tous les temps pendant une brève période.

Les fans de l’ancien ‘Baddest Man on the Planet’ diraient qu’à un moment donné, Mike était complètement imbattable. Qu’il aurait traversé n’importe quel poids lourd de l’histoire.

Eh bien, dans une interview au début des années 1990, Butch Lewis savait quand ce moment était venu. Une collision de 1988 avec Michael Spinks.

Le combat, qui a eu lieu en juin au Convention Hall d’Atlantic City, a été l’une des batailles les plus attendues de cette époque.

Deux puncheurs invaincus, Tyson était sur 34-0 et Spinks à 31-0 à la première cloche. En fonction de qui vous avez demandé, les parieurs étaient divisés sur qui sortirait en tête.

Mais il y a eu un moment avant le début de l’affrontement, Lewis, le manager de Spinks, savait que son homme n’avait aucune chance de gagner.

Lewis l’a expliqué dans un documentaire ESPN intitulé «The Fallen Champ» à 47 minutes et 20 secondes du film.

“Spink vs Tyson, c’est parti. Le monde entier attend le combat », a déclaré Lewis.

«Alors, vous allez dans le vestiaire de l’autre pour vérifier les enveloppes et les gants, etc. Vous savez, j’essaye toujours de prendre une longueur d’avance quand je peux quand mon gars se prépare à boxer.

“J’entre (dans le vestiaire de Tyson) et je pense que je vais secouer le gamin parce qu’il est sous beaucoup de pression.

«À l’époque, Jacobs était décédé, Jim Jacobs – le gars le plus proche de lui – était décédé sur le point de se produire.

«Il était dans le mélange avec Robin Givens et Don King essayait de l’éloigner de (son promoteur) Bill Cayton.

«Je suis donc dans le vestiaire avec Tyson et je cherche à faire vibrer ce type. J’entre et il se tient là avec (Kevin) Rooney sur les mitaines. Et il fait des trous dans le mur!

“Je pense, pour moi, que ce gars se prépare à combattre mon mec, mon petit gars et il fait des trous dans le mur avant de sortir pour se battre?

“Oh non!”

Il a poursuivi: «Cette nuit-là, Mike Tyson savait que toute sa vie s’était construite jusqu’à ce moment. Il avait été soigné comme un gladiateur.

«Il était tellement à l’écoute de ce combat parce qu’il sentait que s’il ne se produisait jamais à l’intérieur de ce ring, que personne ne l’accepterait à l’extérieur du ring.

«Ce Tyson que nous avons rencontré ce soir-là. Aucun autre boxeur – professionnel ou amateur – n’a vu que Mike Tyson, autre que Mike lui-même.

«Mike Tyson était au mieux de sa forme ce soir-là.»

Il faudra vingt mois avant que Tyson ne soit finalement renversé de son perchoir par James ‘Buster Douglas à Tokyo alors que son monde s’écroule autour de lui.

Spinks, en revanche, ne se battrait jamais malgré le fait qu’il n’avait que 32 ans lors de la défaite.

