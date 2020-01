Des ventes de billets saines signalées pour Mairis Briedis vs Yuniel Dorticos

RINGSIDE 26/01/2020

Les billets de catégorie à bas prix pour la finale du Trophée Ali WBSS Cruiserweight à Riga le 21 mars sont presque entièrement épuisés déjà après seulement trois jours de vente générale.

“Les billets volent vite”, a déclaré Kalle Sauerland, chef de la boxe du WBSS. “Nous venons de passer quatre jours à Riga pour lancer l’événement et on pouvait vraiment sentir le buzz de boxe. Non seulement pour le héros local Briedis mais certainement aussi pour Dorticos qui a eu des centaines de fans dans la ville en train de prendre une photo avec lui. Nous avons hâte de revenir à Riga pour nos activités de la semaine de combat.

“Cet événement va être complet, et il est sans pareil avec les yeux de la planète regardant Riga se transformer en Las Vegas d’Europe.”

Les billets pour l’incroyable épreuve de force Mairis Briedis vs Yuniel Dorticos Ali Trophy sont en vente à partir de 29 € via bilesuserviss.lv et WorldBoxingSuperSeries.com.

La finale sera diffusée en direct sur DAZN aux États-Unis. Les fans peuvent visiter DAZN.com ou télécharger l’application DAZN sur leur appareil connecté préféré.

La route de Riga:

Mairis Briedis et Yuniel Dorticos ont emprunté des routes parallèles vers la finale des poids lourds de la WBSS. Briedis a battu Noel Mikaelian aux points dans son quart de finale à Chicago et arrêté Krzysztof Glowacki à Riga via TKO au troisième tour d’une demi-finale dramatique. Dorticos a remporté une victoire par points sur Mateusz Masternak à Chicago et un KO au 10e tour d’Andrew Tabiti à Riga – un KO qui a valu au “KO Doctor” le prix de “KO de l’année” sur plusieurs supports.

Champions du trophée Muhammad Ali:

2018-19: Naoya Inoue, poids coq

2018-19: Josh Taylor, super léger

2017-18: Aleksandr Usyk, Cruiserweight

2017-18: Callum Smith, super poids moyen