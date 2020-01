Deshaun Watson et un moment incroyable de l’histoire des Texans

Ce fut un moment rapide. Vraiment rapide. Presque imperceptible, vraiment. Certainement imperceptible pendant le jeu. Mais c’est clair sur la rediffusion.

Les Texans et les Bills jouaient. Et c’était le premier match des séries éliminatoires de cette saison. Et c’était des heures supplémentaires. Et le score suivant de chaque équipe allait envoyer un groupe de personnes au tour suivant, et un groupe de personnes différent à la maison. Et tout le monde se sentait bien tendu. Et les Bills venaient d’exécuter avec succès un blitz de sécurité pour soutenir les Texans dans un troisième et un 18 de l’intérieur de leur propre zone rouge, un ensemble de circonstances qui étaient misérables pour les fans des Texans et (je suppose) délicieux pour les fans des Bills. Et c’est là que le moment rapide s’est produit.

La sécurité éclair, Siran Neal, avait sprinté dans le champ arrière pratiquement intact. Watson a vu Neal arriver, mais il était trop tard pour qu’il fasse quoi que ce soit. Il pensa à lancer le ballon pendant une demi-seconde, réalisa que rien n’était disponible, puis se tourna pour essayer de s’échapper. Neal a plongé après Watson, passant ses bras autour de lui et le traînant sur le gazon. Neal se leva immédiatement, puis se dirigea vers Watson tandis que Watson était allongé là, tenant le ballon de football. C’était un acte de mise en scène parfaitement compréhensible.

Regardez:

Neal, appréciant son alphaness, continuait de regarder Watson tandis que Watson se levait. Il s’est cogné la poitrine deux fois, puis a commencé à aboyer sur Watson. Neal a tenu son regard pendant une seconde de plus avant de se tourner et de gifler des mains avec un coéquipier pour célébrer. Watson, qui est parfait et je l’aime, regarda Neal, sourit un peu, tourna la tête, sourit dans la direction opposée, puis regarda Neal, qui ne regardait plus Watson. Et c’est là que le sourire a disparu. Dès que Watson a vu que Neal n’était plus concentré sur lui, son visage s’est refroidi. Ça ne s’est pas mis en colère. Et ça ne s’est pas défié. Il faisait juste froid.

C’est Neal qui parle à Watson:

Voici Watson avec un sourire narquois:

Et c’est Watson qui devient froid:

Watson lécha sa lèvre inférieure, effaça toute l’émotion de son visage, puis se dirigea vers l’endroit où il savait que son groupe était sur le point de se former. Trois minutes plus tard, Neal figurerait fortement dans un autre moment fort avec Watson, sauf que cette fois, ce serait Watson qui jouerait le plus grand jeu de sa carrière dans la NFL jusqu’à présent, et un moment incroyable de l’histoire de la franchise des Texans.

Une façon amusante et amusante de regarder Deshaun Watson être brillant dans les matchs de football est la façon dont il a souvent l’impression de le faire malgré l’entraîneur-chef Bill O’Brien. Watson est sur le terrain en train de faire des choses incroyables (le premier touché que les Texans ont marqué samedi, par exemple, est survenu lorsque Watson s’est déchaîné pour une mêlée de 20 verges qui s’est terminée par le fait qu’il transportait deux défenseurs dans la zone de but, qu’il a ensuite suivi par des raides – armer un défenseur et plonger la tête la première vers le pylône pour convertir un essai à deux points); O’Brien, quant à lui, est sur la touche, essayant désespérément de trouver le presse-papiers qu’il tient dans ses propres mains. C’est comme regarder quelqu’un nager à travers l’océan tandis que quelqu’un d’autre tient son pied et essaie d’aller dans la direction opposée, ou comme regarder quelqu’un faire un zoom sur une voiture de course autour des courbes les plus nettes d’une route de gravier en haut d’une montagne pendant que la personne à l’intérieur le siège passager ne cesse de s’étendre et d’essayer de couvrir les yeux du conducteur.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



Cela étant dit, j’adore que O’Brien s’est lancé en quart de pouce avec une chance de terminer le match tout de suite vers la fin du règlement. Les Texans n’ont pas pu descendre le premier, car les Texans n’aiment rien de plus que d’étirer et de tordre autant que possible leur base de fans pendant les moments les plus tendus, mais ça va. O’Brien y est allé. O’Brien est allé chercher la victoire. C’est excellent. Merci, Bill. Continuez comme ça, Bill.

Deshaun Watson est mon joueur de football préféré. Il a juste un moyen de lui dire que, lorsque vous le regardez en tant que fan des Texans, vous avez l’impression qu’il ne manquera jamais un lancer parce qu’il a peur, ou qu’il perd un match parce qu’il a peur, ou qu’il commet une erreur parce qu’il a peur. (Il peut faire n’importe laquelle de ces trois choses à tout moment, mais ce ne sera jamais parce qu’il a peur, et c’est vraiment tout ce que l’on peut demander.) Vous vous sentez comme, indépendamment de tout ce qui s’est passé dans un jeu , s’il obtient le ballon avec une chance de gagner, il va trouver un moyen de le faire. (Watson, soit dit en passant, mène la ligue dans les matchs avec succès cette saison. Il en a six. Les fans des Texans n’ont jamais eu la chance de rechercher un quart-arrière comme ça auparavant. Mais nous le faisons maintenant. Et c’est la putain de meilleure chose. Il va puiser dans ce réservoir de talent, de confiance et d’imprécision que seuls les meilleurs quarts ont, et il va faire quelque chose de spécial.

Le plus grand jeu de la carrière de Deshaun Watson dans la NFL jusqu’à présent, et un moment incroyable de l’histoire de la franchise des Texans

Avec 4:18 à jouer lors de la première session de prolongation du match éliminatoire des Texans-Bills susmentionné, Watson a pris du recul dans le fusil de chasse. Il a examiné la défense dans laquelle les projets de loi s’étaient alignés et a reconnu qu’ils faisaient partie de ce qu’on appelle un «éclair zéro», ce qui signifie qu’il savait que (a) ses récepteurs iraient à l’encontre de la couverture d’homme à homme; et (b) il devrait subir un coup d’au moins un défenseur éclair non bloqué s’il voulait obtenir une passe. Il frappa des mains pour le ballon, recula de trois pas, puis devint une légende légitime de Houston.

Parce que regardez: Non seulement le secondeur Matt Milano a chargé dans le champ arrière sans interruption après que le ballon a été cassé, mais il en était de même pour le méchant Siran Neal. (Neal était aligné sur le côté opposé du terrain qu’il avait renvoyé Watson précédemment.) Et écoutez, cela ne me dérange pas de vous dire: une fois la pièce commencée, je pensais que Watson était toast. Je pensais que c’était la fin de lui et la fin du jeu et la fin de ma vie. Neal, dans un sprint mort, avait une ligne directe avec Watson, qui faisait face à l’autre sens et était déjà préoccupé par le calcul de la façon de traiter avec Milano. J’ai regardé tout commencer à s’effondrer et je pouvais sentir mon estomac monter tout le long derrière mes globes oculaires et mes intestins descendre jusqu’à mes chevilles.

Regardez:

J’ai déjà vu cette pièce. TOUT LE MONDE qui a regardé le football a déjà vu cette pièce. C’est un meurtre. La voie à suivre est que l’attaquant aveugle écrase absolument le quart-arrière. Et puis le quart-arrière, dans son dernier acte avant la mort, tâtonne le ballon en arrière. Et puis le ballon est récupéré par un défenseur et transporté sur le terrain un grand nombre de mètres dans la direction opposée, soit en terminant le jeu immédiatement, soit en mettant en place le jeu qui met fin au match. C’est ce qui se passe là-bas. Ou plutôt, c’est ce qui est censé se passer là-bas, parce que c’est ce qui se passe toujours là-bas. En fait, Justin Reid, qui joue la sécurité pour les Texans, a dit qu’il regardait cette pièce sur le Jumbotron et s’est inquiété dès qu’il a vu le blitz en mouvement parce qu’il savait ce que nous savions tous: Deshaun était sur le point de se mettre la tête élagué. Sauf que non. Il n’était pas super putain.

Watson, ami de l’univers et bien-aimé de l’univers, a en quelque sorte senti que Neal était sur le point de lui faire un grand requin blanc par derrière, et il s’est donc avancé suffisamment juuuuuuuuuuuu pour neutraliser 40, peut-être 50% du coup de Neal. Milano, le secondeur qui était également entré dans le champ arrière, a percuté Watson à pleine vitesse dans l’autre sens, mais cela n’avait pas d’importance. À ce stade, Watson était devenu atomique. Il a absorbé le coup de chaque défenseur, s’est détourné de leurs prises, puis s’est précipité à sa droite. Plusieurs projets de loi ont donné suite. Watson a scanné le terrain, a trouvé une cible dans la troisième corde du porteur de ballon Taiwan Jones, puis lui a lancé le ballon alors que l’attaquant défensif de Buffalo Jordan Phillips (qui mesure 6 pieds 6 pouces et 341 livres) l’a percuté.

Watson a dégringolé plusieurs mètres en arrière. Jones a attrapé le ballon et a ensuite éclairé le terrain pour un gain de 34 verges, établissant le but gagnant sur le terrain lors du jeu suivant.

Et il y avait Deshaun.

Qui venait de souffler du feu de son nez et de lui lancer des éclairs dans les yeux.

Toujours aussi froid.

En termes de pure joie de football, l’évasion de Watson X-Men Nightcrawler, qui s’est produite lors du match de playoff le plus tendu et le plus coquin de l’histoire de la franchise, est instantanément devenue le plus grand moment de mon fandom de football texan. Cela a été soumis à la plus grande pression (les Texans avaient floppé dans leur jeu de joker la saison dernière, donc il n’y aurait pas de conversations faciles s’ils le faisaient à nouveau), dans la foulée d’un retour improbable (les Texans étaient en baisse 16-0 à mi-chemin du troisième quart avant que Watson ne fasse la cuisine), avec un scénario parfaitement cuit (le héros JJ Watt était miraculeusement revenu sur le terrain après s’être déchiré le muscle pectoral un peu plus de deux mois auparavant), contre un insondable une équipe affamée (les Bills n’ont pas gagné de match éliminatoire depuis 25 ans maintenant). Et il a joué mon joueur préféré. Les six pièces qu’il a battues:

J.J. Le choix de Watt de six contre les Bengals en 2012. Regarder Watt, un défenseur qui, nous l’espérions tous, serait quelque chose d’incroyable, obtenir un choix de six lors de son premier match éliminatoire, c’était comme si quelqu’un mettait le feu à son pénis, sauf dans le bon sens. (C’était vraiment le jeu qui a propulsé Watt vers la célébrité la saison prochaine. Il a ensuite dirigé la ligue en sacs, a remporté son premier prix de joueur défensif de l’année et a été sélectionné pour sa première équipe Pro Bowl et All-Pro. .)

Le touché de flipper de Superman par Andre Johnson contre les Cardinals en 2009. Si on m’accordait un souhait de la NFL, ce serait de remonter dans le temps, de geler Johnson dans une sorte de chambre cryogénique comme dans Demolition Man, puis de le dégeler une dizaine d’années plus tard pour qu’il puisse jouer avec Deshaun Watson comme son stratège.

La prise impossible de DeAndre Hopkins contre les Giants en 2014. Je veux dire, comment diable? (Aussi: vous pouvez remplacer celui-ci par celui qu’il avait contre les Dolphins en 2018 si vous le souhaitez.)

J.J. Le sac sans casque de Watt contre les Chiefs en 2015. Si on me donnait une mission pour parcourir l’histoire de la NFL et sélectionner un jeu pour chaque grand joueur qui représente toutes les raisons pour lesquelles les fans aimaient ce joueur, ce sac sans casque est ce que je choisirais pour Watt.

Andre Johnson bat Cortland Finnegan devant tout le monde au Reliant Stadium en 2010. Le moment le plus cathartique de l’histoire de la franchise texane, j’en suis certain.

DeAndre Hopkins livre le parfait Coups durs scène en 2015. Les Redskins avaient une pratique conjointe avec les Texans sur un épisode de Hard Knocks de HBO. DeAndre a tourné autour d’un dos défensif sur une route. Alors qu’il retournait à ses côtés après la pièce, le demi de coin de Washington DeAngelo Hall chargea Hopkins, lui disant: «Fais-moi cette merde, nous verrons ce qui se passe.» Peu de temps après, Hall et Hopkins étaient alignés les uns contre les autres, et Hopkins, un coureur de route tout-monde, a mis un mouvement sur Hall si impie que le corps de Hall a fini comme ça malgré qu’il n’ait été touché que par Dieu:

Les Texans affronteront les Chiefs lors de la ronde de division ce dimanche. Je ne sais pas s’ils vont gagner ou non. (Pour le moment, ils sont répertoriés comme des outsiders de 9,5 points, ce qui semble suggérer qu’ils ne le sont pas.) Mais je sais que s’ils gagnent, ce sera parce qu’ils ont Deshaun Watson dans leur équipe et parce que Deshaun Watson aura fait plus de choses incroyables.