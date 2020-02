Déterminé, Joe Joyce jure de “ intimider l’intimidateur ” contre Daniel Dubois en avril

RINGSIDE 27/02/2020

Alors que la guerre des mots s’échauffe entre ses rivaux nationaux Daniel Dubois et Joe Joyce, Tyson Fury est devenu une puissante source d’inspiration pour «The Juggernaut».

Vœu de reproduire la performance mondiale du Gypsy King contre Deontay Wilder, Joyce a présenté aujourd’hui son plan de match pour exposer «Dynamite» le 11 avril.

“Tyson Fury a montré ce qui peut arriver lorsque vous intimidez un intimidateur”, a-t-il dit, “et je prévois de faire de même avec Daniel!”

Les deux s’affronteront sur l’énorme carte «Rechercher et détruire» de Queensberry Promotions le 11 avril à l’arène O2, dans un concours que le promoteur du Temple de la renommée Frank Warren a appelé «la plus grande bataille nationale depuis des années».

Dubois, qui sort d’un coup de poing terrifiant de la superstar japonaise Kyotaro Fujimoto, est apparu comme l’un des premiers favoris des bookmakers, mais Joyce pense que le battage médiatique entourant «Dynamite» est exagéré.

“Il a réussi jusqu’à maintenant, mais il sait de quoi je parle.”

Joyce et Dubois se sont affrontés pendant leurs journées en équipe GB, l’équipe de Joe affirmant en avoir vu assez pour ne pas avoir à se soucier de la menace posée par leur adversaire de 22 ans.

Dubois a grandi depuis lors, cependant, est maintenant 14-0 en tant que professionnel avec 13 KO sur son CV.

Joyce s’est avérée non plus négligeable dans le jeu professionnel avec 10 victoires, 9 KO et sans doute les plus gros scalps: des combattants comme Bryant Jennings, Alexander Ustinov et Bermane Stiverne sont tous tombés aux mains de “The Juggernaut”.

Le combat à venir entre «Dynamite» et «Juggernaut» a, en tant que tel, été présenté comme une véritable déchirure de style «force imparable contre objet immobile» et l’accumulation jusqu’à présent a été lourde d’une hostilité frémissante.

Les deux hommes sont généralement connus pour laisser leurs actions sur le ring parler, mais au cours de la période précédant le 11 avril, ils ont été inhabituellement vocaux, alimentés par ce qui semble être une véritable aversion l’un pour l’autre.

Joyce, cependant, ne laisse pas l’animosité le mettre en phase et insiste sur le fait qu’il va conquérir son ennemi des poids lourds et revendiquer les titres européens, britanniques et du Commonwealth de façon écrasante.

«Daniel ne parle de moi que de battre des enfants et de minimiser mes réalisations. Cela dépend de lui – pas de problème. “

“J’espère juste qu’il a de bonnes personnes autour de lui quand je le battre parce qu’il sera un garçon brisé le 11 avril.”

Le monde de la boxe prédisant que le vainqueur de cette immense bataille nationale se battra pour les honneurs mondiaux, le temps ne dira que si Joyce peut «intimider un intimidateur», dépasser «Dynamite» et continuer à imiter Tyson Fury en tant que champion du monde .

