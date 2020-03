Deux autres événements reportés en raison de stipulations concernant les coronavirus

RINGSIDE 17/03/2020

Star Boxing a annoncé aujourd’hui que son émission de boxe «Catskills Clash» III au Resorts World Catskills prévue pour le vendredi 17 avril sera reportée à une date ultérieure en raison des préoccupations croissantes concernant l’épidémie de COVID-19.

JOE DEGUARDIA, président de Star Boxing a déclaré: «Après consultation, nous (Star Boxing et Resorts World Catskills) reconnaissons que la sécurité des boxeurs, des fans et du personnel est notre préoccupation ultime et nous nous joignons au reste de New York et au monde, dans l’effort de collaboration pour contenir et combattre ce virus. Nos pensées et nos prières vont de pair et nous vous informerons de la date reportée en temps voulu. »

Les billets seront honorés pour la date reportée ou remboursés au point d’achat d’origine si le remboursement est souhaité.

LE 2 MAI

Conformément à l’avis médical en vigueur concernant COVID19, Three Lions Promotions (TLP) reporte son événement du 2 mai au Hamilton Convention Centre. Le spectacle, titré par Jessie «Rock» Wilcox, est reporté au 27 juin au même endroit.

«La communauté médicale encourage la distanciation sociale», a expliqué Daniel Otter, directeur général de TLP. “Un événement de boxe est un environnement animé, il est donc préférable que nous nous retenions pendant quelques mois pour voir comment les choses se déroulent. Nous voulons faire tout notre possible pour empêcher la propagation continue de ce virus. »

Les billets déjà achetés pour le 2 mai seront honorés le 27 juin ou, alternativement, les détenteurs de billets peuvent recevoir un remboursement.