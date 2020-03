Devin Haney élu combattant de l’année 2019 au Nevada Boxing Hall of Fame

RINGSIDE 12/03/2020

Mardi dernier, le champion WBC des poids légers, Devin “The Dream” Haney (24-0, 15 KO), a été élu “combattant de l’année” par le Nevada Boxing Hall-of-Fame à Las Vegas, Nevada.

Le jeune boxeur lié à Oakland, en Californie et à Las Vegas, au Nevada, a dominé 2019, battant Xolisani Ndongeni, Antonio Moran, Zaur Abdullaev et Alfredo Santiago, devenant ainsi le plus jeune champion du monde poids léger WBC au cours des 23 dernières années.

«C’est un honneur de recevoir un tel prix», a déclaré Devin Haney, 21 ans.

«Je travaille dur et j’ai la bonne équipe autour de moi. Mon objectif est d’être mentionné avec les grands de ce sport. Les récompenses sont spéciales mais surtout je veux les grands combats.

“Je sais que j’ai un QI de boxe extrêmement élevé et des compétences qui font que les combattants m’évitent, mais je suis prêt pour n’importe qui dans le monde. Ce prix est pour moi une motivation et je suis très reconnaissant au Nevada Boxing Hall-of-Fame de m’avoir déclaré combattant de l’année 2019. “

Haney n’est pas le seul représentant d’Oakland en Californie à être honoré. L’Olympien d’Oakland, médaillé d’or 2004 et champion du monde invaincu en deux divisions, Andre Ward, sera intronisé au Temple de la renommée le même jour.

Ward et Haney, tous deux nés à San Francisco et élevés à Oakland, représentent la région de la baie.