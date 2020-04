Devin Haney est à nouveau champion WBC des poids légers

Publié le 04/08/2020

Par: Hans Themistode

Devin Haney s’est battu longtemps et durement pour être à nouveau appelé champion. Mais cette fois, il n’a pas eu à entrer dans le ring.

Au lieu de rester sur la touche comme le reste du monde alors que le Coronavirus continue d’être traité par des responsables médicaux, Haney a pris ce temps comme une opportunité pour regagner ce qu’il n’a jamais perdu en premier lieu. Le titre WBC Lightweight.

Haney a d’abord remporté le titre avec une victoire par arrêt facile sur Zaur Abdullaev. C’était un titre provisoire au début, mais avec le WBC distribuant plus de ceintures que nécessaire, le champion unifié Vasiliy Lomachenko est passé de détenteur du titre complet à champion de franchise. Une distinction que beaucoup ne comprennent pas encore complètement.

Haney ne voulait pas se voir simplement remettre une ceinture. Non, il voulait se battre pour ça. Néanmoins, il a reçu la ceinture et a fait une défense de titre réussie contre Alfredo Santiago. À partir de là, Haney était prêt à relever le plus grand test de sa carrière dans le champion de plusieurs divisions Javier Fortuna.

Bien que Haney n’ait jamais refusé un adversaire, il a été contraint à cette époque avec une blessure à l’épaule qui a entraîné une intervention chirurgicale. Haney a ensuite été dépouillé de son titre et est devenu «Champion en récréation». Ce que cela signifie officiellement, c’est qu’une fois Haney complètement rétabli, il pourrait immédiatement se battre pour son titre.

Pendant ce temps, Fortuna a reçu l’ordre d’affronter le challenger multiple Luke Campbell pour la ceinture vacante. Ce concours, ainsi que tous les autres combats du calendrier de boxe, a été forcé d’annuler en raison du Coronavirus.

Il n’y a jamais eu de bonnes nouvelles provenant du virus, mais Haney est devenu le premier. Il a demandé à ce que sa ceinture lui soit rendue car la boxe est en attente et est maintenant à 100% en bonne santé.

“Je pense qu’ils devraient me réintégrer – j’ai été dépouillé parce qu’ils pensaient que je ne serais pas actif pour combattre mon mandataire”, a souligné Haney avant de déposer une pétition officielle auprès de la WBC. “Mais les deux (meilleurs prétendants) ne se sont jamais battus.”

«Alors, quel sens cela fait-il? Si je suis prêt à combattre les mandataires… faisons en sorte que cela se produise. »

Sa pétition a été entendue et accordée car il est à nouveau champion du WBC.

Le moment où la boxe revient à son horaire régulier, Fortuna obtiendra son tir sur un titre. Mais pour Luke Campbell, cela le laisse effectivement hors de la boucle.