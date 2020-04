Diego Pacheco présenté dans la série «The Prospects» de Matchroom Boxing USA

RINGSIDE 08/04/2020

📷 Dave Thompson

Diego Pacheco est la dernière étoile montante en vedette dans la série YouTube de Matchroom Boxing USA sur «The Prospects».

Pacheco a couru à 9-0 avec sept grands KO après être devenu pro avec Eddie Hearn et avoir fait ses débuts dans les rangs payés en décembre 2018 au Mexique, quatre mois avant son 18e anniversaire.

Le poids moyen rangé a boxé sur son patch à domicile à Los Angeles juste après qu’il ait eu 18 ans lors de sa troisième apparition pro et le joueur de 19 ans a boxé sur les deux projets de loi de poids lourds entre Anthony Joshua et Andy Ruiz Jr à New York et en Arabie Saoudite, avec un KO spectaculaire en Djeddah en décembre, un moment propice pour marquer un an en tant que pro.

“The Prospects”: Diego Pacheco revient sur le voyage de Pacheco à ce jour avec des moments forts de combat entrecoupés de séquences en coulisses, et l’épisode de Pacheco est le dernier de la série mettant en vedette le coffre au trésor de Hearn des futures stars en Amérique: