Diego Pacheco reste invaincu avec la victoire d’Oscar Rojas

RINGSIDE 05/03/2020

Samedi soir dernier, l’un des meilleurs espoirs de la boxe est resté invaincu alors que le super-moyen Diego Pacheco a marqué une décision unanime de six rounds sur le vétéran de 34 combats Oscar Riojas au Ford Center au Star à Frisco, au Texas.

Le Pacheco de 18 ans, qui est dirigé par Split-T Management, a pris son temps contre les Riojas durables. Debout 6’4 ″, Pacheco a travaillé derrière un jab qui a continuellement trouvé sa cible, pour laquelle Pacheco a pu suivre avec des mains droites solides.

Pacheco a gagné chaque tour sur les trois tableaux de bord des juges à hauteur de 60-54 points sur toutes les cartes.

Pacheco a commencé 2020 après une année 2019 qui l’a vu enregistrer sept victoires, et l’un des combattants les plus actifs du sport est toujours parfait en neuf combats en un peu plus de 14 mois.

Pacheco prévoit de continuer à un bon rythme alors qu’il grimpe dans le classement de la plupart des listes de top-prospects.

Le combat a été présenté sur la sous-carte en streaming DAZN dans laquelle Mikey Garcia affrontait Jessie Vargas.