Différences détaillées entre le poker en ligne et le poker live

Différences entre le poker en ligne et le poker live

À un moment de votre carrière de parieur, vous avez peut-être rencontré les expressions «poker en ligne» et «poker en direct» et vous continuez à tout mélanger. Sachez simplement que vous n’êtes pas seul. Cet article vous donnera une compréhension approfondie des différences entre les deux et après, vous serez suffisamment bien informé pour connaître le meilleur choix. Commençons par les bases. Le poker est une famille de jeux de cartes qui combine les paris et plusieurs compétences psychologiques. Vous pouvez jouer au poker dans un casino terrestre ou sur des sites de poker en ligne.

Si vous décidez de jouer au poker dans un casino en ligne, il vous sera proposé deux formes de jeu différentes, et c’est là que le terme poker en ligne et live a vu le jour. Fondamentalement, les deux formes de jeu partagent de nombreuses similitudes, en particulier dans la règle de jeu, de sorte que si vous avez suffisamment d’expérience en jouant au poker en ligne, vous trouverez certainement facile de jouer au poker en direct et cela va vice versa. Ainsi, la principale différence entre les deux est que le poker en direct se joue avec un croupier réel via un flux vidéo tandis que l’autre se joue avec un logiciel informatique. Dans cet article, nous énumérerons les principales différences entre le jeu en direct et en ligne, préparé pour vous par l’équipe de BeastsOfPoker.

Style de jeu

Le poker en direct et en ligne vous oblige à jouer en ligne via une plate-forme mobile ou de bureau, cependant, avec le poker en direct, vous jouerez en temps réel avec d’autres joueurs de différentes régions. Vous avez également la possibilité d’interagir avec le croupier au cours de la ronde. Cool non? Cela contribue à alléger l’ambiance du jeu, que vous gagniez ou perdiez. Cependant, avec le poker en ligne, les cartes sont traitées par un logiciel automatisé connu sous le nom de générateur de nombres aléatoires (RNG). Lorsque vous jouez au poker en ligne, vous interagissez généralement avec un programme informatique tout au long du jeu.

Une autre différence est le rythme du jeu. Le poker en direct est beaucoup plus lent. Si vous êtes habitué au rythme rapide du poker en ligne avec RNG, vous pourriez trouver le poker en direct trop fastidieux à tolérer. Lorsque le poker en ligne vous offre 60 mains en une heure à une table donnée, vous atteindrez probablement la moitié de ce nombre en utilisant le même calendrier que le poker en direct. Le poker en ligne vous donne également la possibilité de jouer à plusieurs tables à la fois, ce qui se traduit par plus de mains par heure que ce que vous pouvez obtenir avec le poker en direct. Avec le poker en ligne, vous pouvez explorer plus en moins de temps.

Selon de nombreux joueurs qui ont eu des expériences avec les deux versions, vous êtes susceptible de rencontrer plus de mauvais temps avec le poker en ligne. Cependant, vous devez savoir que ce n’est pas parce que le poker en ligne vous désavantage. C’est parce que vous avez tendance à jouer plus de mains et de tours dans un court laps de temps, donc vous expérimentez plus de tout et cela inclut plus de victoires et plus de pertes. Dans le passé, le contraste entre le poker live et les joueurs de poker en ligne était très clair, cependant, de nos jours, il y a plus de chevauchement, l’écart se réduisant ces derniers temps.

Jouer en direct et en ligne

Au poker en direct, vous rencontrerez souvent plus de taille de mise que vous ne pouvez en trouver avec le type en ligne, principalement quand il s’agit d’ouvrir des relances preflop. Généralement, le poker en ligne est idéal pour les joueurs avec une bankroll relativement petite. Alors que le poker en ligne peut présenter des joueurs qui ouvrent pour 2x ou 3x le big blind, il est tout à fait normal de rencontrer des joueurs qui ouvrent pour 5x, 6x ou même plus, en particulier dans le poker live à enjeux plus faibles. Les tournois sont une autre histoire, même si vous trouverez parfois des joueurs en direct qui parient trop, en particulier des joueurs inexpérimentés qui ont du mal à garder une trace de la taille des pots.

Lorsque vous jouez au poker en direct, vous êtes susceptible d’avoir plus de rencontres avec un jeu lâche sous la forme de joueurs qui appellent beaucoup plus. Une conséquence majeure de cette tendance est la multiplication des pots multi-voies durant les tournées. Des cas comme celui-ci nécessitent un ajustement de la stratégie et beaucoup plus de réflexion avant de procéder à la ronde. Il n’est pas inhabituel lors d’une session de poker en direct de rencontrer un certain nombre de limpers en preflop et / ou plusieurs callers d’une relance preflop. Le poker en ligne à l’autre bout, a des paris préflop qui se traduisent par plus de situations de heads-up.

Généralement, le poker en ligne vous donne la possibilité d’accéder à des outils de paris en ligne pour vous aider à mieux jouer. En substance, vous jouerez également contre d’autres joueurs qui ont le même accès à de tels outils et qui sont bien soignés stratégiquement, rendant ainsi chaque tour difficile. Cependant, le poker en direct impliquera très probablement des joueurs qui jouent juste pour le plaisir et dans de nombreux cas ne sont pas trop techniques dans leur analyse. Cependant, ce n’est pas typique de tous les cas de poker live. Donc, si vous préférez suivre la tendance calme et douce, le poker live pourrait être une bonne affaire pour vous.

Variance dans le poker en ligne

Lorsque vous jouez au poker, en direct ou en ligne, c’est une bonne pratique de garder une trace de vos victoires et pertes au fil du temps. Garder une trace de vos résultats vous aide à déterminer si votre stratégie vous aide à gagner de l’argent ou non. Sachez que la variance joue un grand rôle dans vos victoires et vos pertes dans l’équipe courte. Lorsque le nombre de victoires sur une période de temps est bien supérieur à vos pertes et supérieur à ce que vous attendez si les cartes atteignent le seuil de rentabilité, alors vous avez une variance positive. Si vous subissez plus de pertes que de victoires sur une période donnée en tant que joueur gagnant, vous avez un écart négatif. Il est courant pour les joueurs de connaître des écarts négatifs sur de longues périodes à certains moments de leur jeu – ces périodes sont appelées ralentissements.

Il n’y a pas de période standard pour calculer la variance au poker, vous pouvez décider d’aller pour 50 ou 100 sessions – le choix vous appartient. Cependant, il est conseillé de vous en tenir à une période pour obtenir de bonnes données sur la façon dont vous avez bien ou mal fait. Alors, comment appliquez-vous cela dans les paris réels? Supposons que vous décidiez d’utiliser un mois comme période standard pour les statistiques. Après un mois, vous avez joué 20 sessions et vous avez atteint un taux de gain de 55%, soit 11 sessions. Vous pouvez ensuite vérifier les mois suivants pour voir si vos résultats se sont améliorés ou non. La partie la plus importante est bien sûr le montant d’argent gagné ou perdu – avoir simplement plus de sessions gagnantes pour perdre beaucoup en une seule session n’est pas bon à long terme.

Il peut être assez difficile d’exécuter manuellement un calcul de variance. C’est pourquoi il existe plusieurs outils qui peuvent vous aider. Vous pouvez simplement faire une recherche google pour «calculateur de variance poker». Cependant, lorsque vous utilisez la variance pour déterminer votre taux de victoire, vous devez être conscient des séquences de pertes à court terme qui pourraient être le résultat d’habitudes que vous ne faites pas régulièrement. Un exemple est d’essayer une nouvelle variante de poker que vous n’avez jamais joué auparavant, comme 5 Card Pot-Limit Omaha. Les séances perdantes de cette nouvelle aventure peuvent fausser votre résultat, vous induisant ainsi en erreur en vous disant que vous avez un taux de victoire négatif.

Avantages et inconvénients du poker en ligne par rapport au poker live

Avantages du poker en ligne

Vous pouvez contrôler la vitesse de jeu

Permet plusieurs mains et plusieurs tables à la fois

Inconvénients du poker en ligne

Le poker en ligne est généralement agressif et plus difficile

Moins social

Enjeux relatifs et limites de paris

Quel que soit votre niveau de compétence, vous devrez vous adapter aux différentes structures de compétition et de paris pour le poker en ligne et en direct si vous essayez les deux. Comme nous l’avons établi précédemment, les joueurs de poker en ligne ont accès à un logiciel qui peut améliorer leurs compétences. Ce n’est cependant pas le cas pour le poker live. Pour cette raison, vous rencontrerez très probablement des joueurs plus qualifiés tout en jouant au poker en ligne. En règle générale, il est généralement conseillé d’utiliser la ligne directrice de 10 pour 1 lors de la comparaison des jeux de poker. Par exemple, si vous avez un jeu en ligne de 0,50 $ / 1 $ NL en ligne, il jouera aussi «dur» qu’un jeu en direct de 5 $ / 10 $ NL.

En raison de l’écart dans le niveau de compétence, nous vous conseillons d’utiliser des enjeux relatifs lorsque vous jouez au poker en ligne ou en direct. Dans cet esprit, vous devez noter qu’il existe différentes limites de mises et qu’elles sont mises en œuvre sous quatre formes courantes. Le premier est le type sans limite et il est désigné par «NL». Nous avons référencé ce type dans le dernier paragraphe pour que vous puissiez voir comment il est utilisé. Cette forme de pari vous permet d’augmenter le pari de n’importe quel montant jusqu’à votre mise restante, cependant, le pari relancé doit être au moins le montant de la relance précédente.

Il y a aussi la structure de pari pot-limit qui empêche les joueurs de relancer plus que la taille du pot total. Le pot total comprend le pot de départ (jetons collectés lors des tours d’enchères précédents), le trail (action précédente dans le tour d’enchères en cours) et / ou un appel du joueur effectuant la relance. De plus, nous avons une structure de paris à limite fixe. Cette structure de paris permet aux joueurs de choisir de parier ou non. Cependant, le montant du pari est fixé par la règle dans la plupart des situations. Pour permettre la protection et le bluff, le montant fixe double normalement à un moment donné au cours d’une manche.

Variantes de poker

Le poker a plusieurs variantes, dont la plupart conservent toujours l’ordre de jeu standard. Cependant, des différences individuelles se produisent lorsque l’on considère le type de valeurs de main à utiliser, le nombre de tours d’enchères, les cartes exactes qui sont distribuées et le type d’actions autorisées à entreprendre entre les tours. Il existe trois catégories de variantes de poker que vous rencontrerez et ces variantes sont le poker Draw, Stud et Community. Généralement, dans le poker poker, vous recevrez une main complète, face cachée, et pourrez remplacer les cartes pour améliorer votre main. Draw poker permet à deux à huit joueurs dans une table.

Le Stud poker est un peu différent du Draw car chaque joueur reçoit une combinaison de cartes face cachée et de cartes face visible lors de différents tours d’enchères. Les cartes face visible sont ensuite utilisées pour l’analyse par les joueurs. Les types les plus populaires sont le Stud à 5 cartes et le Stud à 7 cartes. La principale différence entre ces deux est le nombre de cartes distribuées avant le tour d’enchères. Le plot de 7 cartes a deux cartes supplémentaires distribuées aux joueurs et dans le cas où le paquet est épuisé avant la fin du tour, les joueurs partagent la carte commune distribuée au centre de la table pour continuer le jeu.

Et enfin, nous avons le poker avec des cartes communes. Cette variation implique que la main cachée incomplète du joueur soit combinée avec des cartes face visible partagées. Les cartes face visible partagées sont distribuées au centre de la table et sont partagées par tous les joueurs. Le jeu de cartes communes est connu sous le nom de «tableau» et peut être distribué selon un schéma défini ou disposé sur une ligne simple. Les variantes populaires du poker communautaire sont le Texas Hold’em et le Omaha Hold’em. A la fin d’un tour, chaque joueur aura deux cartes mais aura accès aux cinq cartes communes à partir desquelles il pourra faire la main gagnante.

Structures de jeux de poker

Il existe trois structures de jeu courantes disponibles dans le monde du poker. Le premier est le cash game. C’est le format de poker le plus basique qui implique que vous achetiez avec un certain montant de pari basé sur les enjeux, et avec le montant du pari, vous pouvez parier, relancer ou appeler une fois que vous avez reçu vos cartes. Vous pouvez décider de vous asseoir à tout moment sans pénalité. Si vous avez un emploi du temps chargé et que vous souhaitez toujours profiter du poker, c’est la meilleure structure de jeu pour vous. Il vous permet de mettre la main dans quelques mains pendant une courte période libre.

Tournoi de poker

Les tournois, en revanche, vous obligent à jouer jusqu’à ce que vous soyez éliminé du tournoi, à court de jetons ou que vous gagniez. Si vous décidez de vous asseoir, vos blinds seront toujours pris, ce qui signifie qu’en dépit de ne pas être à la table pour ce tour, vous perdrez quand même quelques jetons. Les tournois nécessitent un investissement de temps important et ne sont recommandés que pour ceux qui ont suffisamment de temps libre à perdre. Cependant, les tournois offrent d’énormes récompenses et peuvent attirer d’énormes pools de joueurs de différentes régions. Un exemple de tournoi de poker est les World Series of Poker.

Tournois Sit and Go

Les tournois Sit and Go ont plusieurs similitudes avec les tournois, mais ils n’ont pas d’horaire fixe. Ce type de tournoi ne démarre que lorsque suffisamment de joueurs s’inscrivent pour participer. Tout comme les tournois, ils nécessitent un engagement de temps, par conséquent, il n’est pas recommandé pour les joueurs ayant un horaire chargé. Le fait de vous asseoir ne vous dispense pas non plus de jouer aux blinds comme c’est le cas pour les tournois. Cependant, les tournois sit and go sont généralement beaucoup plus rapides du début à la fin qu’un tournoi. Ils sont souvent le meilleur choix pour s’entraîner aux tables finales des grands tournois multi-tables car ils sont courts.

FAQ

Quel est le meilleur format de poker à jouer?

De nombreux formats de poker courants sont adaptés aux débutants – assurez-vous de bien comprendre les règles et la structure des paris dans un jeu en particulier avant de vous lancer!

Le poker en ligne est-il légal?

Cela dépend totalement de la région d’où vous venez, mais la plupart des pays vous permettent de jouer en ligne.

Puis-je jouer au poker en ligne en utilisant mon téléphone ou ma tablette?

Oui, vous pouvez. Plusieurs sites de poker en ligne sont compatibles avec les appareils mobiles.

Qu’est-ce qu’une stratégie de poker?

C’est le schéma de jeu qu’un joueur développe pour gagner. Au poker, vous pouvez gagner avec de nombreuses stratégies, mais les joueurs gagnants utilisent généralement un style de poker serré et agressif.

Puis-je jouer sur plusieurs sites de poker?

Oui, vous pouvez essayer plusieurs sites et utiliser le meilleur pour vous.

Le poker est-il difficile à apprendre?

Pas si difficile! Le poker ne prend que quelques minutes pour apprendre en tant que jeu adapté aux débutants et il vous suffit de connaître les bases pour commencer, mais la maîtrise d’un jeu nécessite un réel engagement et prendra des milliers d’heures.