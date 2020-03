Dignum parle alors que son adversaire Felix ne se montre pas lors de la conférence de presse finale

RINGSIDE 05/03/2020

La conférence de presse finale du #MTKFightNight Brentwood d’aujourd’hui a débordé de nombreux points de discussion – avec des non-présentations, des échanges animés et des déclarations faites avant l’énorme événement de ce week-end.

Une énorme carte a lieu samedi au Brentwood Center – en direct aux États-Unis sur ESPN + en association avec Top Rank et dans le monde entier sur IFL TV, et met en vedette Danny Dignum (12-0, 6 KOs) défendant son titre de poids moyen européen WBO contre Alfredo Meli (17-0-1, 5 KOs) dans le main event.

Ailleurs, Sam Gilley (10-0, 5 KOs) affronte Curtis Felix Jnr (10-1, 1 KO) pour le titre vacant des poids welters de la zone sud, Shaquille Day (13-0, 2 KOs) affronte Kaisee Benjamin (9-1 -1, 2 KO) dans un éliminateur de titre anglais, tandis que James Hawley (5-0) et Josh Adewale (3-0) invaincus s’affrontent également.

La conférence de presse a eu lieu jeudi avec quelques absences, notamment Felix Jnr, et Gilley avait beaucoup à dire sur le fait de ne pas voir son adversaire.

Voici toutes les citations du presseur d’aujourd’hui…

Dignum: «Un combat comme celui-ci parle de lui-même. Je n’ai jamais été du genre à jeter des ordures ou à rabaisser qui que ce soit. La boxe est mon travail et c’est une entreprise, donc il n’est pas nécessaire de parler de n’importe quoi.

«Je suis là pour faire mon travail samedi et c’est ce que je ferai. J’ai vendu plus de 300 billets donc il y a un peu de pression mais je dois l’utiliser à mon avantage et ça va m’exciter.

«Chaque combat à ce stade de ma carrière est important parce que je ne suis qu’à une ou deux victoires d’un combat massif. Je dois éloigner Meli et regarder ensuite d’autres choses.

«Meli est une très bonne combattante. Je sais que je suis dans le combat le plus dur de ma carrière à ce jour. Je dois utiliser mes compétences en boxe et gagner. Il va me traîner dans les tranchées, mais je suis préparé pour ça et prêt à tout ce qu’il a à offrir. “

Gilley: «Si je me battais dans son émission, je serais là et lui dirais que je le battrai samedi. J’avais hâte de le voir et il n’est pas là.

«Il peut être insaisissable, mais nous avons un plan et je crois que je vais le décomposer et le rejoindre. Je le veux depuis que j’ai 11 ans et il se fait assommer samedi. “

Jour: «J’ai adoré être de retour au camp. J’ai gagné la zone sud et c’est un éliminateur pour les anglais, mais je suis bien plus que ce niveau.

«Je veux avancer d’un cran après ce combat et briller à nouveau. Je voulais les cocher tous pour faire le bon voyage, en faisant la zone sud, en anglais. Route britannique, européenne, puis à partir de là.

«Chaque combat est un test difficile. Sur le papier, je pense qu’Adolphe a peut-être été plus difficile que cela à cause de son expérience d’amateur, mais nous verrons ce que Kaisee apporte la nuit. “

Benjamin: «Ce sera mon plus gros test, mais je ne pense pas qu’il ait combattu quelqu’un comme moi. J’ai prouvé dans mes combats nationaux que je suis capable de combattre à ce niveau. “

Hawley: «Je me suis entraîné avec Mark Tibbs et c’est un entraîneur de classe mondiale. J’ai eu beaucoup d’entraînement avec Charlie Duffield et Andre Sterling, et ce sont les meilleurs garçons qui frappent tous plus fort que Josh.

«Sur le papier, c’est un combat plus important que ce que j’ai eu jusqu’à présent, mais ça va être une autre promenade dans le parc. Samedi, vous verrez la différence. “

Adewale: “Je ne suis pas du genre à parler, mais je gagnerai ce combat de manière très convaincante. D’après ce que j’ai vu, il n’y a rien qui puisse me déranger. S’il peut boxer aussi bien qu’il peut parler, il ne fera pas trop de mal. “

Le promoteur Lee Eaton a ajouté: «L’événement principal est un combat massif. Danny Dignum n’est pas. 10 au monde avec la WBO, et il a un animal absolu dans le coin opposé d’Alfredo Meli. Meli n’est pas un combat facile, mais Danny s’est entraîné dur.

«Nous avons ensuite Sam Gilley que nous avons signé en 2019, et la preuve a été dans le pudding jusqu’à présent. Il a été irréprochable, et ici il a une chance de remporter le titre de la zone sud. Conor Benn a déclaré que Gilley est le longeron le plus dur qu’il ait jamais eu.

“Shaquille Day contre Kaisee Benjamin est un grand combat entre deux bons boxeurs, et le vainqueur passera au niveau du titre anglais, puis nous avons Josh Adewale contre James Hawley, où les deux combattants voulaient des combats appropriés et ne voulaient pas combattre des compagnons” .

«Le vainqueur continuera et regardera les éliminateurs, mais le perdant reviendra et ce n’est pas la fin du monde, donc c’est bien de voir les deux garçons mettre tout sur la ligne.

“Nous avons eu Steven Donnelly avant d’avoir un gros combat le 2 mai contre Troy Williamson, et beaucoup de garçons prometteurs sur la undercard. Ça va être une bonne soirée de boxe et j’ai hâte. “

Les activités de la semaine de combat se poursuivent plus tard cette semaine, la pesée ayant lieu vendredi avant la très importante soirée de combat samedi.