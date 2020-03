Dillian Whyte explique le voyage de 40 heures dans le camp malgré un certain retard du 2 mai

Nouvelles de boxe du monde 23/03/2020

Le champion par intérim des poids lourds de la WBC, Dillian Whyte, a admis avoir conduit pendant près de deux jours consécutifs pour s’entraîner pour son affrontement avec Alexander Povetkin.

Le concours, prévu au 2 mai, est presque certainement reporté à juin – au plus tôt.

Malgré cela, Whyte continuera ses préparatifs pour défendre sa ceinture verte et dorée contre le dangereux Russe.

Décrivant son déménagement, Whyte s’est rendu sur Instagram pour mettre à jour ses fans.

“C’est calme mais il y a de la nourriture sur les étagères et j’ai une bonne configuration ici”, a expliqué Whyte. “La mentalité est que mon rendez-vous continue, donc je m’entraîne.

«J’ai dû conduire 40 heures sans arrêt de chez moi directement ici. J’ai conduit parce que j’avais amené les chiens avec moi, donc je ne voulais pas voler », a-t-il ajouté.

«Pourquoi le Bodysnatcher» a-t-il déclaré: «Il est très important de montrer aux gens en ce moment qu’il est important de s’entraîner.

«Pour vivre au mieux de sa vie dans ce genre de situations. Parce qu’il est facile de paniquer et de s’arrêter.

“J’essaie juste de montrer autant de positivité que possible.”

Le promoteur de Whyte, Eddie Hearn, avait déjà déclaré au cours du week-end que la lutte allait probablement être repoussée en raison du coronavirus.

«Mai avance (dans l’état actuel des choses), mais nous comprenons également que nous avons des contingences en place pour déplacer Dillian Whyte vers la mi-juin.

«(Aussi) pour déplacer Derek Chisora-Usyk vers la fin juin, début juillet. Et bien sûr, Anthony Joshua, qui devait se rendre le 20 juin au club de football de Tottenham Hotspur », a déclaré Hearn à Sky Sports.

Lundi, le British Boxing Board of Control a annulé tous les événements jusqu’à deux jours seulement avant la rencontre de Whyte.

Une nouvelle décision sur les combats en mai sera prise prochainement.

«Suite à d’autres conseils du gouvernement et des autorités médicales, le British Boxing Board of Control a décidé que la suspension des tournois de boxe sous la juridiction BBBofC resterait en vigueur jusqu’à la fin avril. Un examen plus approfondi sera alors accordé », a expliqué le BBBofC.

«Nous continuerons de suivre les conseils du gouvernement et des autorités médicales et de suivre la situation.

“Le BBBofC voudrait souligner que nos pensées sont avec tout le monde affecté par Covid-19.”