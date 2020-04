Dillian Whyte se fait une cible, l’obtient sous tous les angles

Nouvelles de boxe du monde 26/04/2020

📸 Mark Robinson

Le poids lourd britannique Dillian Whyte a critiqué Joseph Parker, son manager et ancien champion du monde Andy Ruiz Jr. ce week-end.

“The Bodysnatcher” a été ciblé par les deux, qui, de manière contrastée, ont décidé de vêtir Whyte.

Tout d’abord, en réponse à la publication publique de Whyte avec ses réflexions sur la paire organisant un match revanche, Parker a donné sa réponse.

Le détenteur du titre WBO a déclaré: «Pourquoi êtes-vous si en colère?

«Parce que vous savez que vous vous êtes accroché juste après que votre coup de tête chanceux ait été appelé à tort un knockdown?

«Bon combat, mais inachevé. Rematch partout, à tout moment. “

Mais c’est le manager de Parker, David Higgins, qui est entré dans une autre dimension avec ses mots.

C’est tout ce qui reste de plusieurs tweets supprimés d’une diatribe exceptionnelle du Néo-Zélandais.

“Dillian ne prendrait jamais 50/50 (pour un match revanche avec Parker) parce qu’il est un p – sy”, a déclaré Higgins. «Il sait qu’il a perdu et il a eu de la chance.

«L’équipe Parker se soutient. (Ils) ne comptent pas sur les «clauses» du contrat pour prévaloir, p – sy boy.

«Je pense que AJ (Anthony Joshua) s’est appuyé sur des clauses de revanche douteuses et des fonctionnaires corrompus. Pas comme nous ou les Fury », a-t-il ajouté.

Whyte a rendu un peu à Parker en disant: «Mec, tais-toi, tu dois arrêter d’être un b-h. Vous avez vos gifles (alors) prenez-les et détendez-vous.

«Quand vous étiez champion, vous avez dit que vous alliez me battre (et) puis je me suis retiré. Tu as perdu. Je pensais que tu pouvais me battre

«Je t’ai vraiment bien cassé. Prends-le. C’est bon de perdre, mon frère. “

Pour ne pas accorder un sursis à Whyte, Ruiz Jr. a exploré un argument distinct en niant que Whyte lui avait déjà offert 5 millions de dollars, comme indiqué.

Ruiz a fait sauter ce chèque de paie hors de l’eau alors que le mauvais sang continuait entre eux.

Yo @DillianWhyte arrête de chasser le poids. Vous n’avez jamais offert 5 M $ de mensonges pic.twitter.com/Ddcf0WAJfZ – AndyRuizjr (@ Andy_destroyer1) 26 avril 2020

POVETKIN

Quoi qu’il arrive entre Whyte, Parker et Ruiz, Alexander Povetkin est le prochain de toute façon. Mais il semble que Whyte fabrique une tige pour son propre dos.

À la poursuite de grands noms et d’une chance de remporter le titre WBC de la manière la plus publique, Whyte se fait une cible claire.

Povetkin est considéré comme l’option la plus simple de tous les spats récents dans lesquels Whyte a été impliqué. Donc, une fois que le russe disparaîtra, il sera intéressant de voir où Whyte va ensuite.