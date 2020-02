Dillian Whyte vérifie Eddie Hearn alors que le promoteur ignore le WBC obligatoire avec l’offre Fury vs Joshua

Nouvelles de boxe du monde 23/02/2020

Dillian Whyte est livide suite aux tentatives immĂ©diates de son propre promoteur Eddie Hearn de contourner et d’ignorer son tir obligatoire au titre WBC.

Whyte a été présenté par la WBC et a été le candidat numéro un pendant prÚs de 1000 jours.

Les chefs du WBC ont ratifié que Whyte devrait se faire vacciner au plus tard en février 2021.

Cela signifie qu’une fois que Fury et Wilder auront terminĂ© leur saga de trilogie attendue, Whyte devrait ĂȘtre le prochain.

Mais plutĂŽt que d’attendre que Wilder prenne sa dĂ©cision quant Ă l’utilisation de sa troisiĂšme clause de combat dans le contrat, Hearn s’est prĂ©cipitĂ© avec une offre au nouveau roi Fury.

Hearn veut que Fury combatte Joshua pour la couronne incontestée, ce qui signifie que Whyte pourrait faire face à une attente plus longue.

Joshua devrait repousser sa date de juin prévue puis abandonner deux de ses ceintures pour combattre Fury.

Kubrat Pulev aurait sa chance IBF, tandis qu’Oleksadr Usyk pourrait obtenir la sangle WBO.

Fury vs AJ serait une unification Ă deux ceintures et non incontestĂ©e comme prĂ©vu, et voir Whyte s’accrocher Ă nouveau – comme d’habitude.

Si Fury et Joshua se disputent et que le combat se termine de maniÚre controversée, un match revanche pourrait le rendre encore plus long pour le Londonien.

Whyte n’Ă©tait clairement pas content quand Hearn a utilisĂ© sa technique habituelle de percĂ©e sur les rĂ©seaux sociaux. RĂ©pondant Ă Hearn en dĂ©clarant qu’il veut son tir stipulĂ©.

Un post partagĂ© par Ashley Theophane l’a clairement expliquĂ©.

Tout cela semble une affaire en désordre pour le moment et ne sera pas réglé avant que Wilder ne manifeste ses intentions avant le 21 mars.

“Le bombardier de bronze” n’a offert aucune excuse dans l’immĂ©diat, mais il a depuis Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ© qu’une sorte de blessure a jouĂ© un rĂŽle dans la perte.

MAÎTRISE

Mais n’enlevez rien Ă Fury. Sa performance Ă©tait magistrale. Sur cette forme, il semble Ă peu prĂšs imbattable.

Par consĂ©quent, Joshua peut ĂȘtre mieux servi en attendant de voir comment une trilogie se dĂ©roule et en restant avec Pulev pour le moment.

Le seul avantage de Whyte pourrait ĂȘtre la chance de se battre contre Pulev pour le titre IBF vacant si une sorte d’accord peut ĂȘtre bloquĂ©e dans le cadre du blockbuster Fury vs Joshua potentiel.