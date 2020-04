Dix problèmes MAJEURS avec le plan incontesté d’Anthony Joshua Tyson Fury

Nouvelles de boxe du monde 18/04/2020

📸 Dave Thompson

Anthony Joshua continue d’appeler Tyson Fury lorsque le champion du monde des poids lourds unifié sait très bien que le combat ne peut pas encore avoir lieu.

Le joueur de 30 ans, ainsi que le promoteur Eddie Hearn, semblent penser que l’utilisation constante des médias britanniques pour diffuser leur message fera en sorte que le combat se produise.

Dans le dernier non-événement, Joshua a déclaré à Sky Sports qu’il voulait un affrontement incontesté avec Fury.

Il a déclaré: «Ce que cela prouvera, moi et lui combattant, ce sera qu’il y aura une figure dominante dans la division des poids lourds qui aura les quatre ceintures.

«Ce combat doit avoir lieu plus tôt que tard car il n’y aura plus jamais un tel moment.

“Si vous voulez vraiment dire que vous êtes numéro un, venez me battre. Commençons. J’ai le reste des ceintures donc ça n’a de sens.

“Je suis le champion des poids lourds unifié du monde, il est le champion WBC.

«Logiquement, pour te prouver numéro un, je dois combattre Tyson Fury. Il doit combattre Anthony Joshua. “

Il y a plusieurs défauts majeurs dans le plan de Joshua. Quelque chose que Hearn et lui savent tous les deux mais continuent d’ignorer.

Par conséquent, la faible tentative de rester pertinent et les fans de tromperies en leur faisant croire qu’ils veulent réellement le combat contre Fury sont atroces.

Voici DIX raisons pour lesquelles le combat ne peut pas et ne se produira PAS ensuite:

Joshua doit ensuite combattre Kubrat Pulev. S’il ne le fait pas, il perd le titre IBF.

Le combat de Pulev est signé.

Joshua doit alors combattre Oleksandr Usyk. S’il ne le fait pas, il perd le titre WBO

Fury doit ensuite combattre Deontay Wilder. C’est contracté et déjà signé.

Fury doit alors combattre Dillian Whyte. Il a déjà été commandé par la WBC.

Pulev ne s’éloignera pas. Il l’a dit clairement.

Wilder ne se retirera pas. Il l’a dit clairement.

Whyte ne s’éloignera pas. Il l’a dit clairement.

Usyk ne se retirera pas. Il l’a dit clairement.

Fury vs Joshua aura lieu au stade de Wembley. Nulle part ailleurs. L’été 2021 serait donc le plus tôt.

Tout ce que vous entendez dans la presse n’est que des jeux d’esprit ou de l’air chaud.

Fury vs Wilder III est le suivant. Joshua vs Pulev est le suivant. Fin de l’histoire.

